Mann klaut Spiele für die Nintendo Switch im Wert von 8.500 € aus öffentlichen Bibliotheken, ehrliche Spieler sagen: „Was ein Mistkerl“

Die Polizei in Marin County in Kalifornien hat einen besonderen Kriminellen festgenommen. Statt Gold, Bargeld oder Schmuck hat er Spiele für die Nintendo Switch geklaut. Jetzt erwartet ihn nicht nur eine hohe Verspätungsgebühr.

Was hat er angestellt? Ein Mann aus den USA hat gleich mehrere öffentliche Bibliotheken bestohlen. Doch statt auf Bücher oder Technik hatte er es auf Spiele für die Nintendo Switch abgesehen. Die Polizei bringt den Mann mit mindestens sieben Einbrüchen in Bibliotheken im Marin County (Kalifornien) in Verbindung, bei denen er Spiele im Wert von etwa 10.000 US-Dollar (etwa 8.550 Euro) erbeutet haben soll.

Statt Ausleihgebühr erwarten ihn 12 Anklagepunkte

Was geschieht mit dem Täter? Die Polizei nahm den Beschuldigten am 17. Juni 2025 fest. Er sitzt derzeit im örtlichen Gefängnis und muss sich für ein Dutzend Anklagepunkte verantworten. Zu den Anklagepunkten gehören laut Polizei (via Facebook): „[…] mehrere Einbrüche und die Begehung einer Straftat auf Kaution.“

Laut einer Anfrage von Eurogamer.net konnte die Polizei einige der Videospiele wieder zurückgewinnen. Wie viele gefunden wurden, ist jedoch unklar, genauso wie der Verbleib der restlichen Spiele ungeklärt ist.

Kein Verständnis der Spieler

Wie reagieren Gamer auf den Mann? Auch auf Reddit hat die Meldung ihre Kreise gezogen und viele Gamer haben sich zu den Straftaten des Mannes geäußert.

bobmlord1 sagt auf Reddit: „Von allen Orten, aus denen man stehlen kann, gehört eine öffentliche Bibliothek zu den schlimmsten. Man nimmt hier keinen Rundungsfehler von einem Großkonzern, sondern einen Gegenstand, der aus einem festen Budget ersetzt werden muss, von einer Einrichtung, deren gesamte Existenz der gerechten Verbreitung von Wissen und der Bereitstellung von Ressourcen für Benachteiligte gewidmet ist.“

HardcoreGamer4L berührt das Thema auf Reddit: „Als Vater, der Switch-Spiele für meine Kinder ausleiht, sage ich: ‘F*** diesen Typen.’ Ich hoffe, sie bestrafen ihn hart.“ Auch DreamingDjinn hat auf Reddit nichts Positives für den Mann übrig: „Was für ein Mistkerl.“

Auch die Polizei findet die Einbrüche und Diebstähle bei öffentlichen Bibliotheken gar nicht toll. Sie schreibt auf Facebook: „Unsere Bibliotheken sind Säulen der Gemeinschaft und müssen für alle erhalten bleiben!“

Auf Reddit wundern sich viele der Spieler darüber, dass öffentliche Bibliotheken überhaupt Spiele verleihen und nicht nur Bücher anbieten. Sowohl in den USA als auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz bieten lokale Bibliotheken häufig mehr an als nur Bücher. Neben Spielen für die Switch gibt es dort zum Ausleihen auch Filme, Geräte und andere Medien. Ein Besuch kann sich also lohnen.

Bislang ermittelt die Polizei und die Staatsanwaltschaft noch und versuchen weitere Spiele zurückzugewinnen. Der Schaden für die Bibliotheken wird jedoch spürbar sein. Unsere eigenen Spielbibliotheken im Internet gehören uns in Wahrheit nicht, wie ein Beispiel ausdrucksvoll beweist: Ubisoft löscht ein Game aus den Bibliotheken der Spieler – Erinnert uns daran, dass wir nichts besitzen