Ein Manga hat sich in diesem Jahr noch besser verkauft als One Piece, doch das wird er nie wieder schaffen

Ein neues Anime-Spiel darf in Australien nicht verkauft werden, wird in Deutschland bereits ab 12 Jahren freigegeben

Der Manga endete am 30. September 2024 , was ebenfalls für die hohen Verkaufszahlen gesorgt haben könnte. Auch der gleichnamige Anime könnte dazu beigetragen haben, dass mehr Fans wissen wollten, wie die Geschichte weitergeht, und sich den Manga gekauft haben.

Welcher Manga ist auf Platz 1? Mit einem großen Vorsprung landet Jujutsu Kaisen auf Platz 1 der meistverkauften Mangas in 2024. Dabei wird der Zeitraum immer vom November des Vorjahres bis zum aktuellen November gemessen. Der Manga hat sich in diesem Zeitraum 7.610.995 Mal verkauft.

Die Top 20 der meistverkauften Mangas in 2024 sind bunt gemischt. Die Spitze wird dabei mit großem Abstand von einem bestimmten Manga dominiert, der sogar One Piece in den Schatten stellt.

