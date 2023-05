Profi-Spieler (23) beschimpft 15-Jährigen nach knappem Match, dessen Mutter kontert: „Selbst wenn du gewinnst, bist du ein Loser“

Bei einem Turnier in Super Smash Bros Ultimate konnte sich der E-Sport-Profi Enrique “Maister” Hernández gegen seinen erst 15-jährigen Gegner “Syrup” durchsetzen. Anschließend redete er den jüngeren Spieler schlecht, doch er hatte nicht mit dessen Mutter gerechnet.

Wie kam es zu dem Wortgefecht? Vom 13. bis zum 14. Mai fand in Round Rock, Texas, das Low Tide City 2023, ein Turnier zum Prügel-Spiel Super Smash Bros Ultimate, statt. Im Match um die Top-8 traf der 23-jährige Profi “Maister” auf den erst 15-jährigen Spieler “Syrup“.

Maister konnte sich in einem knappen Match mit 3:2 gegen den jüngeren Spieler durchsetzen und holte sich schlussendlich Bronze. Sein Erfolg wird jedoch von Vorwürfen überschattet, Syrup nach ihrem Match beschimpft zu haben. Sogar die Mutter des 15-Jährigen schaltete sich ein.

Maister entpuppt sich als mieser Gewinner

Was geschah nach dem Match? Am Abend des 14. Mai entstand auf Twitter eine Diskussion um das Verhalten von Maister nach seinem Sieg. Smash-Profi Jude “Jakal” Harris teilte einen Screenshot, aus dem hervorgeht, dass der 23-Jährige seinem jüngeren Gegner nach dem Match gesagt haben soll, er sei „verdammt scheiße“ (via Twitter).

Weitere Twitter-Nutzer teilten Aufnahmen von Maisters knappem Sieg und dem anschließenden Jubel des 23-Jährigen. Der Clip ende jedoch „bequemerweise“ unmittelbar bevor er sich respektlos gegenüber seinem jüngeren Gegner verhalten habe:

Wie fielen die Reaktionen aus? Viele Twitter-Nutzer zeigen Unverständnis und Ärger über das Verhalten von Maister. „Trash Talk“ ist im kompetitiven Gaming zwar nicht unüblich, doch insbesondere angesichts des Alters von Syrup empfinden viele die Aussage als unangemessen.

Hinzu kommt, dass Maister sich nur knapp gegen den jüngeren Spieler durchsetzen konnte. Einige mutmaßen sogar, dass gerade diese Tatsache den älteren Profi so frustriert haben könnte, dass er Syrup schlecht machen wollte (via Twitter).

Der Kommentator Rodney “Rod” Conyers erinnert sich, dass Maister als jüngerer Spieler wohl eine ähnliche Behandlung erlebt haben soll (via Twitter). Daraus gelernt hat er offenbar nicht.

Mutter von Syrup schaltet sich ein

Was hatte die Mama zu sagen? Nachdem Maister sein Verhalten in einem mittlerweile gelöschten Tweet zu rechtfertigen versucht hatte, schaltete sich laut Dexerto sogar die Mutter von Syrup ein. Sie nannte den 23-Jährigen einen Versager (via Twitter). Zu diesem Zweck soll sie sich sogar extra einen Twitter-Account erstellt haben.

Als Erwachsene denke ich, dass Spieler wie du keine Klasse und keinen Sportsgeist haben. Selbst wenn du gewinnst, bist du immer noch ein Loser auf ganzer Linie. Ich habe den größten Respekt vor allen Spielern, aber du bist das Letzte, kein Zweifel.

Wie ging die Sache aus? Mitglieder der Smash-Community feierten die Mutter des 15-Jährigen für ihre klaren Worte. Maister selbst zeigte sich am 15. Mai reumütig und erklärte, sein Verhalten sei falsch gewesen. Er schäme sich und wolle sich aufrichtig entschuldigen (via Twitter).

Maister soll zudem versucht haben, sich an Syrup zu wenden und mit ihm persönlich über den Vorfall zu sprechen, das habe dieser jedoch abgelehnt. Einige Twitter-Nutzer hoffen, dass das Verhalten des schlechten Gewinners für den 15-Jährigen ein Ansporn sein könnte, Maister bei ihrem nächsten Aufeinandertreffen zu besiegen.

Besser als ein schlechter Gewinner ist einer, der gar nicht realisiert, dass er gewonnen hat:

