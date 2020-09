Im MMORPG RuneScape treibt eine Mafia ihr Unwesen und hat dafür gesorgt, dass es zu einer heftigen Inflation im Spiel kam.

Was hat es mit dieser Mafia auf sich? Im MMORPG RuneScape nutzen die Spieler die Revenant Caves, um Gold zu farmen. Durch die Monster dort ist es möglich, sehr viel Geld zu ergattern.

Doch laut dem reddit-User albmrbo rund 2.000 venezolanische Spieler haben sich zu einer Gruppierung namens „Mafia“ zusammengeschlossen und besetzen diese Höhlen nun auf den einzelnen Spielwelten. Niemand kann die Revenant Caves betreten, ohne mit der Mafia aneinandergeraten.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie schräg die Community in Runescape tickt.

Eine Mafia im MMORPG

Was will diese Mafia? Laut der Diskussion auf reddit bieten die Mitglieder der Organisation Schutz an. Es ist also nötig, Schutzgeld an die „Gilde“ zu bezahlen.

Wer sich außerdem für das nötige Kleingeld Kleidung in den Farben der Mafia kauft, der zeigt damit, dass er unter dem Schutz der Gruppierung steht, beziehungsweise ihr angehört und kann so die Revenant Caves betreten.

Zu der Kleidung gehören der Purple Hat für aktuell knapp 1.500 Goldstücke und der Pink Hat für rund 640 Goldstücke.

Ist das neu? Dass Schutzgeld angeboten wird, damit Spieler in Ruhe Gold farmen können, ohne von Player-Killern belästige zu werden, ist schon länger ein Phänomen in RuneScape, wie auf reddit nachzulesen ist. Doch dass sich hier nun eine solche Mafia gebildet hat, ist neu und wirkt sich auf das Spiel aus.

Was für Auswirkungen hat dies? Eigentlich sind die Revenant Caves im Spiel dazu gedacht, dass Spieler dort die gefährlichen Monster kämpfen und sich zudem untereinander bekriegen.

Da aber nur Mitglieder der Mafia, beziehungsweise die Spieler, die unter deren Schutz stehen, die Höhlen betreten können, findet dort kein PvP mehr statt.

Dadurch haben sich Revenant Cavesjetzt offenbar zu einem Ort entwickelt, an dem relativ gefahrlos Unmengen an Gold gefarmt werden kann. Das wirkt sich auf die Wirtschaft des MMORPGs RuneScape vom Entwicklerstudio Jagex aus.

Darüber hinaus vergrault dieses Vorgehen die PvP-Fans, die nun die Revenant Caves meiden, da dort ja im Prinzip keine Kämpfe gegen andere Spieler mehr stattfinden können.

Der Sinn der Höhlen war es aber, dort durch PvE und PvP eine so gefährliche Gegend zu schaffen, dass es eben ein großes Risiko darstellt, sich dort aufzuhalten, die Belohnung durch viel Gold aber umso höher ausfällt.

Die „Mafia“ sorgt also nicht nur für eine Gold-Inflation im MMORPG RuneScape, sondern zerstört im Grunde den Sinn hinter den Revenant Caves – und das auf offenbar allen PvP-Welten.

In Venezuela ist das MMORPG RuneScape extrem beliebt. Fällt im Land der Strom aus, bricht die Wirtschaft im Spiel ein.