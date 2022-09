Gaming-YouTuber sagt, er wird sich an „schreckliches Mobile-Spiel“ verkaufen – Hat aber echt gute Gründe

Der Gaming-YouTuber Ludwig Ahgren hat angekündigt, sich an ein „dummes und schreckliches Mobile-Game“ zu verkaufen. Mit dem Geld, das er für das Sponsoring bekommt, will er die Opfer eines Betrugs entschädigen. Denn einige Fans des Twitch-Streamers Sliker hatten dem viel Geld geliehen, das er aber in Sportwetten verzockte.

Das ist die Ankündigung von Ludwig: In einem YouTube-Video auf seinem Kanal Mogul Mail sagt der beliebte Gaming-YouTuber Ludwig Ahgren:

Ihr werdet im nächsten Monat wahrscheinlich eine Sponsor-Nachricht für ein dummes Mobile-Game auf meinem Kanal sehen. Das ist alles, was ich machen muss: Ein kleiner Ausverkauf, der für euch hoffentlich okay ist. Und ich kann das Leben von Dutzenden von Menschen besser machen, was für mich ein wertvoller Tausch ist. Es macht mir nichts aus, mich vor den Karren eines schrecklichen Mobile-Games spannen zu lassen – außer sie hören grade zu … in dem Fall: Euer Mobile-Spiel ist toll!

Ludwig will Leuten Geld zurückzahlen, die von Twitch-Streamer betrogen wurden

Wem will er genau helfen? Am 19.9. kam raus, dass der Twitch-Streamer Sliker der Spielsucht verfallen ist und einige seiner Subscriber anschrieb und sie um Geld anhaute.

Es sollen über 55 Menschen darauf eingegangen sein, die ihm etwa 384.000 $ an Geld überwiesen haben, das Sliker mit Sportwetten durchbrachte.

In der Aufregung um den Skandal hat Twitch später beschlossen, die Regeln für Glücksspiel einzuschränken – allerdings nicht für Sportwetten.

Sliker verlor seinen Partner-Status bei Twitch – ist aber seltsamerweise noch nicht gebannt.

Ludwig und der Twitch-Streamer xQc hatten angekündigt, den Leuten, die Sliker im guten Glauben Geld geliehen hatten, die Kohle zurückzuzahlen.

Ludwig mutmaßt: xQc mache das, weil er ein schlechtes Gewissen habe, denn er habe so irre viel Geld mit Gambling gemacht. Oder xQc sei einfach so reich, dass ihm das Wurst ist.

Ahgren selbst will helfen, weil es für ihn kein großes Ding ist, mal eben seinen guten Namen zu verkaufen, wenn er dadurch so vielen Leuten helfen kann.

Ludwig erklärt den großen Skandal der letzten 2 Wochen. Das Segment, in dem es um seine Spende geht, beginnt bei etwa 3:44:

Mal sehen, an welches Spiel er sich verkaufen wird. Boshafte Menschen unken vielleicht, es könnte das Lieblings-Spiel von Ninja werden:

