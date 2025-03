„Es ist die Hölle“ – Die Glatze eines Twitch-Streamers hat Auswirkungen auf seine Beziehung und Beruf

Ein US-amerikanischer Twitch-Streamer verlor eine Wette und musste sich eine Glatze rasieren. Das hat Auswirkungen auf seine Follower und seine Beziehung.

Um wen geht es? Der Twitch-Streamer Ludwig Ahgren hat auf Twitch über 3,3 Millionen Follower und kann pro Stream durchschnittlich 13.502 Zuschauer begeistern (via sullygnome). Er zählt im US-amerikanischen Raum zu den größten Streamern.

Während eines Streams ging Ludwig eine Wette mit seinem Chat ein, die er prompt verlor. Die Bestrafung: Der Streamer musste sich eine Glatze rasieren.

In der deutschen Twitch-Szene ist Trymacs einer der größten Streamer. Wir stellen ihn euch im Video vor:

Follower machen sich über Ludwig lustig

Was hat seine Glatze für Folgen? Für viele Follower war die Glatze von Ludwig der Anlass, sich mit Memes über ihn lustig zu machen. So schreiben einige Abonnenten auf YouTube „Bro sieht aus als hätte er sich der falschen Gefängnisgang angeschlossen“, andere nennen ihn „Baldwig“; eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort „bald“ (glatzköpfig) und seinem Namen Ludwig.

Ein Follower hatte eine ganz besondere Reaktion. Fast täglich schrieb er dem Twitch-Streamer, um ihn zu fragen, ob er zu seiner Abschlussfeier im Mai 2026 kommen könnte. Sobald Ludwig sich jedoch die Glatze rasiert hat, bekommt er eine ganz andere Nachricht von dem Follower:

Bitte antworte nicht und komm auch nicht zu meiner Abschlussfeier mit diesem Erdnuss-förmigen Kopf. Für zukünftige Anfragen schreib mir nur mit vollem Haar.



(via YouTube) ab Minute 00:27)

„Ich bin mir sicher, du findest jemanden“

Wie reagiert seine Freundin? Auch Ludwigs Freundin QTCinderella lässt es sich nicht nehmen, sich über ihren Freund lustig zu machen. In einem Streamausschnitt (via YouTube) hat sich Ludwig zunächst nur die Hälfte seines Kopfs rasiert, sodass an seinen beiden Seiten noch Haaren vorhanden sind.

Mit dieser Frisur ruft er QTCinderella via FaceTime an, um ihre Reaktion zu erfahren. Sie sagt unter anderem: „Es gibt bestimmt da draußen Leute, die das Aussehen nicht so interessiert. Ich bin mir sicher, du findest jemanden.“

Nach dem Anruf fragt Ludwigs Twitch-Kollegin fuslie spaßeshalber: „Seid ihr noch zusammen?“

So reagiert der Twitch-Streamer? Als trotzige Reaktion postete Ludwig auf X: „Ich hab versucht Text-to-Speech bei meinem ersten glatzköpfigen Stream an zu lassen. Es ist die Hölle. Ich begebe mich auf einen Hiatus bis mein Haar zurückgewachsen ist.“

Das meinte der Twitch-Streamer natürlich nicht ernst; einen Tag später streamte er wieder auf Twitch. Das alles ist selbstverständlich nur Spaß seitens der Community und QTCinderella. Mehr zum Twitch-Streamer Ludwig könnt ihr auf MeinMMO lesen: Saubermann von YouTube schaut sich selbst schreiend dabei zu, wie er Betrugs-App bewirbt: „Bin der größte Fan“