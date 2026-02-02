Love and Deepspace – Alle gültigen Codes im Februar 2026 und wie ihr sie einlöst

Für Love and Deepspace gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um gratis Gegenstände zu erhalten. Alle gültigen Codes, und wie ihr sie einlöst, findet ihr hier.

Update vom 02. Februar 2026: Es wurde 1 neuer Code hinzugefügt.

Hier findet ihr alle aktuellen Codes, die es für Love and Deepspace gibt. Durch sie könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, einfach, indem ihr sie im Spiel eingebt. Das können Ingame-Währungen oder auch andere Vorteile sein. Wir zeigen euch ebenso, wie ihr die Codes einlösen könnt.

Wir aktualisieren den Beitrag, wenn es neue Codes gibt, es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen. Sie gelten sowohl dir die iOS- als auch Android-Versionen.

Alle gültigen Codes im Februar 2026 für Love and Deepspace

Gibt es derzeit gültige Codes für Love and Deepspace? Ja! Alle aktuell gültigen Codes findet ihr hier:

NEU! WARMHOME : 2.888 Home Coins, 8 Interior: SSR Building Materials, 18 Interior: SR Building Materials, 88 Interior: R Building Materials

: 2.888 Home Coins, 8 Interior: SSR Building Materials, 18 Interior: SR Building Materials, 88 Interior: R Building Materials DEEPSPACE5 : 200 Diamanten, 200 Ausdauer, 100.000 Gold, 1.000 Wunsch-Flaschen

: 200 Diamanten, 200 Ausdauer, 100.000 Gold, 1.000 Wunsch-Flaschen 20251231: 10 Empyrische Wünsche

So löst ihr die Codes im Spiel ein

Um Codes einlösen zu können, müsst ihr zunächst das Tutorial und das erste Kapitel abgeschlossen haben. Folgt dann den folgenden Schritten:

Öffnet das Hauptmenü im Café

Geht dann oben links auf euer Profil

Geht dann auf das Zahnrad unten rechts in der Bildschirmecke

Geht dann auf „Mehr“ und dann auf den Reiter „Code einlösen“

Gebt euren Code ein oder kopiert ihn in das Feld und geht auf „Einlösen“

Ist euer Code gültig, solltet ihr die dahinter verborgenen Belohnungen erhalten.

Warum funktioniert mein Code nicht? Wenn euer Code nicht funktioniert, kann es sein, dass ihr ihn in der Vergangenheit bereits eingelöst habt. Manche Codes sind auch spezifisch nur in bestimmten Ländern aktiv, sodass es sein kann, dass euer Code in eurer Region nicht funktioniert.

Achtet auch auf Tippfehler, wie zum Beispiel bei 0 und O und geht lieber auf Nummer sicher, indem ihr euren Code kopiert und im Feld einfügt.

Alle abgelaufenen Codes

2025WOMENSDAY

LYSKJIFULA

DEEPSPACE3

20250122

ZZZZZZ

HAPPINESS

DEEPSPACE4

ZONGZI2025

20250528GIFT

520DAYBYDAY

LnDxgachagaming

BESTGIFT

FLYHIGH

20240715

DEEPSPACE2

LYSKGOODME

KEEPLYSK

100DAYS

ZONGZI

520EVERYDAY

2024WOMENSDAY

TIEDUP

100000FOLLOW

XMASLM2024

LnDxLuca

LnDxFulgur

3DLOVE

LnDxUki

LnDxIke

love2024

DEEPSPACE2024

LOVEDEEP486

LOVEDEEP8888

LOVEDEEP1004

