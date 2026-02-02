Love and Deepspace – Alle gültigen Codes im Februar 2026 und wie ihr sie einlöst

Love and Deepspace – Alle gültigen Codes im Februar 2026 und wie ihr sie einlöst

Für Love and Deepspace gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um gratis Gegenstände zu erhalten. Alle gültigen Codes, und wie ihr sie einlöst, findet ihr hier.

Update vom 02. Februar 2026: Es wurde 1 neuer Code hinzugefügt.

Hier findet ihr alle aktuellen Codes, die es für Love and Deepspace gibt. Durch sie könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, einfach, indem ihr sie im Spiel eingebt. Das können Ingame-Währungen oder auch andere Vorteile sein. Wir zeigen euch ebenso, wie ihr die Codes einlösen könnt.

Wir aktualisieren den Beitrag, wenn es neue Codes gibt, es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen. Sie gelten sowohl dir die iOS- als auch Android-Versionen.

Alle gültigen Codes im Februar 2026 für Love and Deepspace

Gibt es derzeit gültige Codes für Love and Deepspace? Ja! Alle aktuell gültigen Codes findet ihr hier:

  • NEU! WARMHOME: 2.888 Home Coins, 8 Interior: SSR Building Materials, 18 Interior: SR Building Materials, 88 Interior: R Building Materials
  • DEEPSPACE5: 200 Diamanten, 200 Ausdauer, 100.000 Gold, 1.000 Wunsch-Flaschen
  • 20251231: 10 Empyrische Wünsche

So löst ihr die Codes im Spiel ein

Um Codes einlösen zu können, müsst ihr zunächst das Tutorial und das erste Kapitel abgeschlossen haben. Folgt dann den folgenden Schritten:

  • Öffnet das Hauptmenü im Café
  • Geht dann oben links auf euer Profil
  • Geht dann auf das Zahnrad unten rechts in der Bildschirmecke
  • Geht dann auf „Mehr“ und dann auf den Reiter „Code einlösen“
  • Gebt euren Code ein oder kopiert ihn in das Feld und geht auf „Einlösen“

Ist euer Code gültig, solltet ihr die dahinter verborgenen Belohnungen erhalten.

Warum funktioniert mein Code nicht? Wenn euer Code nicht funktioniert, kann es sein, dass ihr ihn in der Vergangenheit bereits eingelöst habt. Manche Codes sind auch spezifisch nur in bestimmten Ländern aktiv, sodass es sein kann, dass euer Code in eurer Region nicht funktioniert.

Achtet auch auf Tippfehler, wie zum Beispiel bei 0 und O und geht lieber auf Nummer sicher, indem ihr euren Code kopiert und im Feld einfügt.

Alle abgelaufenen Codes

  • 2025WOMENSDAY
  • LYSKJIFULA
  • DEEPSPACE3
  • 20250122
  • ZZZZZZ
  • HAPPINESS
  • DEEPSPACE4
  • ZONGZI2025
  • 20250528GIFT
  • 520DAYBYDAY
  • LnDxgachagaming
  • BESTGIFT 
  • FLYHIGH
  • 20240715
  • DEEPSPACE2
  • LYSKGOODME
  • KEEPLYSK
  • 100DAYS
  • ZONGZI
  • 520EVERYDAY
  • 2024WOMENSDAY
  • TIEDUP
  • 100000FOLLOW
  • XMASLM2024
  • LnDxLuca
  • LnDxFulgur
  • 3DLOVE
  • LnDxUki
  • LnDxIke
  • love2024
  • DEEPSPACE2024
  • LOVEDEEP486
  • LOVEDEEP8888
  • LOVEDEEP1004
Love and Deepspace erfreut sich großer Beliebtheit mit seinem Mix aus Dating-, Gacha- und RP-Game. Dabei konnte das Mobilegame zuletzt sogar den Gacha-Vorreiter schlechthin im Umsatz schlagen: Ein Gacha-Spiel schlägt Genshin Impact im Umsatz, aber womöglich kennt ihr es nicht einmal

Quelle(n): VG247
