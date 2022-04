Lost Ark: Wo sind die Archen für die Quest „Finde die Archen“?

Seid ihr in Lost Ark fertig mit dem ersten Kontinent erhaltet ihr die Aufgabe, alle 7 Archen zu finden. Warum das zu Verzweiflung führen kann und wo die überhaupt sind, klären wir hier auf. Achtung: Spoiler-Gefahr!

Wo sind die Archen? Ab dem Ende des ersten Kontinents begleitet euch die Quest „Finde die Archen“. Sie sagt euch relativ wenig, außer, dass ihr insgesamt 7 Archen in Arkesia finden sollt.

Nun, ihr könnt gar nicht an ihnen vorbeilaufen. Folgt ihr der Hauptgeschichte, die von nun an hellblaue Quests beinhaltet statt wie gewohnt rot-orangene, fallen euch nach und nach die Archen in die Hände.

Jeweils mit dem Abschluss der örtlichen Story-Quests bekommt ihr dann dort eine Arche:

Die Standorte der Archen:

In Luterra sammelt ihr die 1. Arche ein

sammelt ihr die 1. Arche ein Die 2. Arche wartet auf der Insel Tortoyk auf euch

auf euch Habt ihr die Storyline in Arthetine abgeschlossen, bekommt ihr die 3. Arche geschenkt

abgeschlossen, bekommt ihr die 3. Arche geschenkt Besiegt ihr die Dämonen in Shushire wartet dann die 4. Arche auf euch

wartet dann die 4. Arche auf euch Auf dem Kontinent Rohendel könnt ihr euch die 5. Arche abholen

könnt ihr euch die 5. Arche abholen Und in Feiton wartet am Ende der Geschichte die 6. Arche

Habt ihr die Archen eingesammelt, werden sie in Trixion verstaut. Diesen Ort könnt ihr mit dem Lied von Trixion erreichen, welches ihr über das Menü auf F2 spielen könnt. Dort lassen sich alle eingesammelten Archen betrachten.

Wie geht’s weiter? Erst einmal gar nicht. Denn die Aufgabe, alle 7 Archen zu finden, ist derzeit nicht lösbar. Bei Lost Ark handelt es sich um ein laufendes MMORPG, dessen Geschichte noch nicht fertig ist.

Daher befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt weder in Korea, noch in unserer Version alle 7 Archen im Spiel und mit den vorhanden 6 ist vorerst Schluss.

So könnt ihr die Quest ausblenden

Hilfe, die Quest nervt: Es gibt viel zu viele andere Aufgaben in Lost Ark, um die ganze Zeit auf eine Quest zu starren, die sich schlichtweg nicht lösen lässt. Doch auch dafür gibt es einen Trick:

Öffnet ihr das Quest-Menü, standardmäßig mit „J“, findet ihr unter dem Reiter „Arkesia“ die Hauptquest „Finde die Archen“. Wenn ihr dort nun den gelben Haken in der Box an der rechten Seite entfernt, verschwindet die Quest aus eurem aktiven Tracker. Dann habt ihr sie nicht mehr ständig auf der rechten Bildschirmseite kleben.

Wann könnt ihr sie abschließen? Wann die 7. Arche überhaupt kommt, oder wann sie auch in unserer Version von Lost Ark verfügbar ist, ist noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass die Geschichte nicht mit dem Finden der 7. Arche aufhören soll.

In einem Interview bestätigte der Game Director von Smilegate, Gold River, nämlich, dass es danach weitergehen muss. Er sagte scherzhaft, dass er ja auch irgendwie sein Geld verdienen müsse. Wie genau es aber weitergeht, wenn die Archen gefunden sind, lässt er komplett offen. Auf jeden Fall wird uns Lost Ark noch einige Jahre lang begleiten.

