Lost Ark: So könnt Wahrnehmungsfragmente farmen und in nützliche Dinge umtauschen

Wahrnehmungsfragmente sind eine Währung in Lost Ark, die ihr über Chaos-Dungeons bekommt. Wir von MeinMMO verraten, wie ihr sie am besten farmt und was ihr für die Fragmente an Belohnungen bekommen könnt.

Was sind Wahrnehmungsfragmente? Dabei handelt es sich um Items, die ihr bekommt, wenn ihr die ersten zwei Chaos-Dungeons pro Tag mit einem Charakter abgeschlossen habt.

Sie sind so etwas wie die Trost-Währung, denn eigentlich wollt ihr die Harmoniefragmente oder nützliche Upgrade-Materialien für Waffen und Rüstungen bekommen. Doch das geht nur in den ersten beiden Runs pro Tag pro Charakter.

Die Wahrnehmungsfragmente hingegen könnt ihr endlos bekommen. Hier gibt es kein tägliches Limit. Das äquivalent für Wahrnehmungsfragmente in Tier 2 Chaos Dungeons sind Wächterfragmente und im Tier 3 Fragmente der Läuterung. Sie funktionieren exakt identisch.

Wie farmt man Wahrnehmungsfragmente am effektivsten? Eigentlich braucht man Wahrnehmungsfragmente gar nicht zu farmen.

Wer darauf jedoch Lust hat, kann das niedrigste Chaos-Dungeon erledigen, denn hier sind nahezu alle Gegner One-Hits, wenn eure Ausrüstung stark genug ist. Zudem solltet ihr nur die ersten zwei Bosse farmen und dann von vorne beginnen, sagen einige Spieler aus Korea.

Spannender als das Farmen ist tatsächlich der Umtausch der Wahrnehmungsfragmente, Wächterfragmente und Fragmente der Läuterung.

Wahrnehmungsfragmente gegen nützliche Items umtauschen

Was bekommt man für Wahrnehmungsfragmente? Nützliche Gegenstände, die es auch sonst in Chaos Dungeons gibt:

Harmoniesprungstein für 60 Wahrnehmungsfragmente – maximal 20 pro Woche

Harmoniefragment-Beutel für 180 Wahrnehmungsfragmente – maximal 5 pro Woche

10 Zerstörungssteinfragmente für 45 Wahrnehmungsfragmente – maximal 25 pro Woche

10 Wächtersteinfragment für 15 Wahrnehmungsfragmente – maximal 75 pro Woche

Beutel Gravuranleitung der Wahrnehmung für 150 Wahrnehmungsfragmente – maximal 20 pro Woche

Wer bereits in höhere Stufen vorgedrungen ist, bekommt auch Items aus dem Tier 2 für Wächterfragmente und Tier 3 für Fragment der Läuterung.

Der Händler für Wahrnehmungsfragmente.

Wichtig: Der Shop ist an jeden Charakter gebunden. Theoretisch könnt ihr also mit jedem Charakter alle diese Materialien kaufen. Diese sind jedoch an den jeweiligen Charakter gebunden, sodass ihr sie nicht in euren Haupt-Charakter investieren könnt.

Wie viele Wahrnehmungsfragmente brauche ich pro Woche? Wer alle Gegenstände vom Händler jede Woche kaufen möchte, benötigt 7.350 Wahrnehmungsfragmente. Ein Run bis zum zweiten Boss dauert nur wenige Minuten und bringt 67 Fragmente. Das Farmen sollte also ein paar Stunden pro Woche in Anspruch nehmen.

Wo findet man den Umtauschhändler? Die Magiegelehrte Jeneca befindet sich in der Nähe der Chaos-Dungeons und wird auch mit einem Kisten-Symbol auf der Karte angezeigt. Sie trägt den Beinamen „Chaosdungeon-Scherbe eintauschen“. Ihr findet sie in der Regel in jeder Stadt, in der ihr einen Chaos Dungeon auch betreten könnt.

