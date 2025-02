Wer sich im MMORPG Lost Ark dafür bezahlen lässt, andere durch Dungeons zu schleppen, riskiert jetzt einen Bann

Die Macher von EVE Online lassen euch ihr neues Survival-MMO kostenlos testen, doch keiner weiß so recht, was es sein soll

Dass Lost Ark etwas dafür tut, dass neue und wiederkehrende Spieler eine gute Zeit haben und keine anderen Spieler für Carry-Services bezahlen müssen, hängt wohl damit zusammen, dass es dem Amazon-MMORPG nicht mehr so gut geht. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat in seinem Wochenrückblick jüngst festgestellt, dass nur noch etwa 1,8 % der Spielerbasis aktiv ist: 2022 legte ein MMORPG auf Steam einen historischen Start hin, beim 3. Jubiläum sind nur noch 1,8 Prozent der Spieler da

Wer viele Spieler durch die Dungeons geschleppt hat, konnte sogar gebannt werden, falls er in den Besitz von zu viel illegalen Gold gekommen war. Der Verkauf solcher Dienstleistungen gegen Echt-Geld stand hingegen von Anfang an unter Strafe und kann einen permanenten Bann für die Spieler bedeuten.

In welchem MMORPG scheppert es so richtig? Power-Ranking für die Online-Rollenspiele mit den besten Kämpfen

Was ist das für eine Regeländerung? In Amazons MMORPG Lost Ark warten viele schwierige Dungeons und Raids auf die Spieler. Wer nicht das passende Gear hat, aber dennoch durch den Dungeon möchte, konnte in der Vergangenheit einfach einen der beliebten Carry-Services nutzen, die ihre Kunden durch die Dungeons schleppten, ohne dass diese selbst mithelfen mussten.

