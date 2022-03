Lost Ark: Neues Update heute bringt Bugfixes und ein Event – Alles zu Patch Notes und Server down

Wir halten euch in diesem Beitrag hier auf dem Laufenden, falls der Server down länger dauern sollte oder die Server früher wieder online gehen.

Wie lange bleiben die Server down? Der neue Patch wird um 8:00 Uhr deutscher Zeit aufgespielt. Die Wartungsarbeiten sollen etwa vier Stunden in Anspruch nehmen. Die Server gehen also voraussichtlich gegen 12:00 Uhr wieder online.

In Lost Ark erscheint heute, am 15. März, ein neues Update. Dieses bringt einige Fehlerbehebungen, neue Login-Belohnungen und ein neues Event. Wir haben die Patch Notes und alles rund um die Wartungsarbeiten der Server gesammelt.

Insert

You are going to send email to