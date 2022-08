Lost Ark: Update heute bringt nicht den Bugfix, auf den alle warten – Dafür 4 Stunden Server Down

Was haltet ihr davon? Wartet ihr ebenfalls gespannt auf die Powerpässe? Oder ist euch das alles eher egal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wieder andere denken dabei vor allem an die neuen Spieler, da die Powerpässe eine wichtige Mechanik darstellen, um neue und wiederkehrende Spieler aufschließen zu lassen, was mittlerweile seit fast 3 Wochen schlichtweg nicht funktioniert.

Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Server also um 13 Uhr wieder online sein und euch die Tore nach Arkesia öffnen, nur eben ohne Powerpässe. Wir halten euch in diesem Artikel über Änderungen auf dem Laufenden und updaten ihn, sobald die Server wieder online sind.

Wie lange ist der Server Status offline? Wie gewohnt beginnt das Update um 9:00 Uhr morgens deutscher Zeit. Ab diesem Zeitpunkt gehen die Spielserver offline und bleiben in dieser Woche für voraussichtlich 4 Stunden down.

Spannender ist im Update tatsächlich das, was nicht drinsteckt. Einen Fix für die kaputten Powerpässe gibt es nämlich auch weiterhin nicht. Diese könnt ihr mittlerweile seit 3 Wochen nicht benutzen, was die Spieler langsam ungeduldig werden lässt.

Was steckt in dem Update? Tatsächlich erwartet euch bei dem wöchentlichen Update heute nicht sehr viel. Gefixt wird ein Anzeigefehler bei den Runen von Artilleristen und Schattenjägerinnen und ein Bug, der ein Sperrsymbol auf nicht gesperrten Inventarplätzen anzeigte. Mehr gibt es diese Woche erstmal nicht für euch.

Heute, am 10. August, kommt in Lost Ark das wöchentliche Update. Es fokussiert sich diese Woche zwar auf Bugfixes, wird aber den Powerpass-Fehler nicht beheben. Was ihr diese Woche erwarten könnt, erklären wir von MeinMMO euch hier.

