Was sagt ihr zum neuen Patch? Sprechen euch die Änderungen an?

Wie lange geht der Server Down? Die Wartungsarbeiten beginnen um 7:00 Uhr deutscher Zeit und dauern ganze sechs Stunden an. Die Server gehen also voraussichtlich um 13:00 Uhr wieder online.

Was sind die Highlights des Updates? Im Fokus des Patches stehen die Nerfs an mehreren Dungeons und Raids aus dem Tier 1 und Tier 2. Die Entwickler erklären die Nerfs damit, dass andere Regionen anfangs keinen Zugriff auf das Tier 3 hatten und deshalb mehr Zeit hatten, die Mechaniken zu lernen.

In Lost Ark erscheint heute, am 3. März, das nächste Update. Wie angekündigt gibt es einen Nerf für einige Abgrund-Dungeons und Wächter-Raids. Die Wartungsarbeiten dauern jedoch überraschend lang.

