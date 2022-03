Bei Lost Ark gab es anscheinend einen Fehler, durch den es möglich war, dass man einen Gegenstand zu häufig bekommen könnte. Ein Hotfix kam heute am 18.3. gen Mittag, brachte allerdings auch ein Server-Down mit: Lost Ark ist dann offline und kann nicht gespielt werden. Wann sind die Server online und wann geht Lost Ark wieder?

Was ist bei Lost Ark passiert? Gestern, am 17. März, erschien das neueste Update für Lost Ark. Es brachte einige Bug-Fixes mit und auch Geschenke für die Spieler, die durch diese Bugs Probleme hatten. Allerdings schlich sich auch ein Fehler ein.

Durch diesen Fehler war es offenbar möglich, dass einige Spieler gewisse Gegenstände häufiger abholen konnten, als das von Amazon geplant war. Ein Hotfix, der das Problem beheben soll, wird heute Mittag, am 18.3. gegen 11:45 Uhr deutscher Zeit aufgespielt, fordert aber einen Server-Down.

Wie lange war Lost Ark am 18.3. offline?

Amazon fährt Server herunter: Um eine Lösung für diese Probleme zu liefern, startet Amazon nun alle Server von Lost Ark neu, wie sie über Twitter verkündeten. Der Hotfix erfordert dann ebenfalls ein kleineres Client-Update.

Die Server fahren heute, am 18. März, um 11:45 Uhr herunter und sollen voraussichtlich 2 Stunden lang offline bleiben. Wir halten euch hier natürlich über die Entwicklung der Downtime auf dem Laufenden.

Update 13:19 Uhr: Die Server sind wieder online und der Hotfix ist aufgespielt. Damit war die Downtime sogar kürzer als vorher angekündigt. Wir wünschen euch guten Loot!

Außerdem werden die Items, die durch den Fehler fälschlicherweise im Spiel landeten, wieder entfernt. Solltet ihr euch also an dem Bug bereichert haben, wundert euch nicht, wenn die Gegenstände heute wieder verschwinden.

Community ist nicht begeistert

Die Community reagiert genervt: Diese ständigen Server-Downs stoßen derzeit in der Community auf großes Unverständnis. Wie ein Patch immer wieder so viel Ärger machen kann, können viele in den Kommentarspalten aktuell kaum nachvollziehen.

Allerdings gibt es auch Fans, die sich bei Amazon dafür bedanken, dass sie das Spiel so häufig updaten und Probleme schnell in den Griff bekommen. Man fände die Downtimes zwar auch lästig, aber wenn es nötig ist und dem Spiel hilft, könne man das akzeptieren.

Ebenfalls wird in den Kommentaren noch immer die Dead-Zone beim Honing diskutiert, zu welcher sich Amazon aber bereits ausführlich äußerte. Die Spieler sind hier gespannt, wie sich das Update auf das Leveln von Gearscore und die Wirtschaft auswirken wird.

Was haltet ihr von dem Update? Findet ihr den aktuellen Serverdown blöd oder verständlich? Seid ihr froh, dass Amazon so schnell reagiert oder hättet ihr gerne erst einmal den Patch gespielt, bevor die Server wieder down gehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.