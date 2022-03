Lost Ark: Wie kann ich eine Gruppe wieder verlassen? 

Gruppen in Lost Ark sind für viele Spielinhalte nützlich. Doch wie kann man sie wieder verlassen? Wir von MeinMMO zeigen euch, wie das geht.

Ein Multiplayer-Spiel wie Lost Ark macht in der Gruppe gleich viel mehr Spaß. Für Neulinge bietet es sich außerdem an, in einer Gruppe mit erfahrenen Spielern unterwegs zu sein.

Eine Gruppe besteht aus mindestens zwei und maximal vier Spielern, euch eingeschlossen. Sie wird am linken Rand des Bildschirms angezeigt.

Wie verlasse ich eine Gruppe? Um eine Gruppe wieder zu verlassen, drückt ihr Strg und macht dabei einen Rechtsklick auf euren Namen in der Gruppenliste am linken Bildschirmrand. Dort könnt ihr dann “Gruppe verlassen” wählen.

Wenn nur zwei Mitglieder in der Gruppe sind und ihr sie verlasst, löst ihr sie damit auf.

Falls ihr der Gruppenleiter seid und die Gruppe verlasst, wird ein anderes Mitglied automatisch zum Leiter. Ihr könnt auch eine bestimmte Person auswählen, die ihr zum Gruppenleiter macht. Das geschieht ebenfalls über Strg+Rechtsklick+Spielername.

Alternativ könnt ihr /leave oder /leaveparty in den Chat schreiben, um aus der Gruppe auszutreten.

Wie erstelle ich eine Gruppe? Um einen Mitspieler zur Gruppe hinzuzufügen, müsst ihr die Strg-Taste drücken und gleichzeitig einen Rechtsklick auf den Charakter machen. Nun könnt ihr eine Gruppeneinladung senden. Der Mitspieler erhält unten rechts eine Einladung, die er bestätigen muss.

Habt ihr jemanden bereits als Freund hinzugefügt, könnt ihr auch in eurer Freundesliste einen Rechtsklick auf die Person machen, um sie in die Gruppe einzuladen.

Alternativ könnt ihr auch /invite [Charaktername] in den Chat schreiben, um jemanden einzuladen.

Seid ihr in Lost Ark lieber in der Gruppe, oder lieber alleine unterwegs? Gründet ihr Gruppen lieber mit Freunden und quatscht im Discord, oder sind euch auch zufällige Mitspieler recht? Habt ihr schon Raids oder Dungeons in einer Gruppe abgeschlossen? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO!