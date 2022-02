Lost Ark: Chuo finden – Fundort des Weltbosses

In Lost Ark ist Chuo einer der vielen Weltbosse, die ihr auf der großen Map finden könnt. Wir zeigen euch hier den Fundort des Gegners.

Was ist das für ein Gegner? Chuo gehört zur großen Auswahl der Weltbosse von Lost Ark. Ihr könnt ihn mit einer kleinen Gruppe von Spielern bekämpfen oder ihn, wenn ihr gutes Gear besitzt, auch solo besiegen.

Wir zeigen euch in der Übersicht den Fundort des Bosses und warum sich der Kill für euch lohnt.

Chuo Location und Loot

Wo findet man Chuo? Auf der folgenden Karte zeigen wir euch den genauen Fundort von Chuos Spawn. Begebt euch an die rot markierte Stelle.

Ihr findet Chou auf dem Kontinent Annika bei Twilight Mists – Karte: Mapgenie.io

Ihr findet Chuo auf dem Kontinent Anikka. Ihr solltet also am besten Zugang zu den Schiffen in Lost Ark haben, um dorthin zu gelangen. Sobald ihr Zugang zu „Twilight Mists“ habt, könnt ihr in Cloud Valley nach Chuo suchen. Den Spawn-Punkt findet ihr auf der Karte, die wir oben eingebaut haben.

Solltet ihr Chuo gerade nicht finden können, ist er möglicherweise im Respawn. Nach dem Töten eines Weltbosses vergehen 30 Minuten, bis er respawnt.

Kommt dann einfach später wieder oder wechselt den Kanal, indem ihr auf das „CH“ in der oberen rechten Ecke eures Interfaces klickt und einen anderen Kanal wählt.

Was bringt der Kill? Wenn ihr Chuo besiegt, bringt euch das einen Eintrag in den Abenteuerfolianten. Dazu gibt es Geld und Loot und natürlich Erfahrungspunkte. Für euren ersten Kill an Chuo erhaltet ihr eine First-Kill-Belohnung, die aus einer Kiste besteht, in der drei epische Teile auf euch warten.

Mit unserem Guide solltet ihr Chuo problemlos finden können. Sichert euch dann nach dem Kampf die Beute und schnappt euch gleich noch die Mokoko-Samen, die ihr direkt in der Nähe findet.