Lost Ark: Den Boss Achates besiegt ihr mit diesen Tipps

Der Boss Achates ist eine große Herausforderung für die Spieler in Lost Ark. Ihr trefft ihn in den Wächter Raids. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr den geflügelten weißen Löwen besiegen könnt.

Was ist das für ein Boss? Er zählt zu den stärksten Bossen, die euch in Lost Ark begegnen. Auf Achates trefft ihr im Wächter Raid auf Itemstufe 920 oder höher. Er ist der Endboss der Raid Stufe 3, ihr müsst also die Bosse von Stufe 1 und 2 bereits besiegt haben.

In den Raid solltet ihr mit einer Gruppe von vier Spielern ziehen und Explosionsgranaten mitnehmen. Diese Granaten sind wichtig für die Mechanik des Bosses.

Die Haupt-Mechanik:

Achates wird unverwundbar und teleportiert sich ein Stück weit, wenn er seine Haupt-Mechanik einleitet.

Er baut ein Schild um sich herum auf, das in einer bestimmten Farbe leuchtet. Blau, grün oder orange. Die Farbe wechselt stetig.

Gleichzeitig erscheinen Statuen in den drei Farben um ihn herum. Diese Statuen müsst ihr zerstören, sodass Splitter liegen bleiben. Nun müsst ihr die Splitter der entsprechenden Schildfarbe auf Achates werfen. Hebt sie mit G auf und drückt Q, um zu werfen.

Ist sein Schild gebrochen, geht er kurzzeitig zu Boden und es erscheinen Kreise um seine Flügel herum. Alle vier Gruppenmitglieder müssen schnell eine Explosionsgranate auf ihn werfen. Auch Attacken, die den Boss zum Taumeln bringen, sind an dieser Stelle sinnvoll.

Wenn ihr es nicht rechtzeitig schafft, den Schild zu zerstören, geht Achates in seinen Berserker-Modus über. Er leuchtet weiß und richtet sehr starken Flächenschaden an, weshalb ihr schnell aus dem Radius laufen solltet.

Ist Achates‘ Schild grün, müsst ihr die grünen Steine auf ihn werfen. Quelle: YT/Wusa

Weitere Attacken von Achates:

Auch den anderen Attacken des Bosses gilt es auszuweichen. Achates nutzt einige weitere Fähigkeiten, bis er seine Haupt-Mechanik wieder einsetzen kann.

Über zwei Gruppenmitgliedern erscheinen Leuchtsignale, eins in rot, eins in blau. Um nicht angegriffen zu werden, müsst ihr die Signale schnell loswerden. Dafür stellen sich die beiden Spieler etwa 3 Sekunden nebeneinander und neutralisieren damit die Farben über ihren Köpfen.

Unter euch erscheint ein weißer Kreis, aus dem ihr rauslaufen müsst, um keinen Feuerschaden zu erleiden. Auch Gruppenmitglieder kann dieser Kreis unter euch verletzen, bewegt euch also weg von ihnen.

Weicht dem weißen Atem des Bosses aus. Wer es nicht schafft, wird verletzt und erhält zusätzlich den weißen Kreis unter sich.

Wenn Achates brüllt, weicht dem Radius aus. Ihr bekommt sonst einen Debuff, durch den ihr eine Minute lang weniger Schaden anrichtet.

Um den Boss herum erscheint möglicherweise ein Radius, der wie eine geschnittene Pizza aussieht. Im Pizzastück oder außerhalb des Radius seid ihr sicher vor seiner Attacke.

Um die rote und blaue Markierung zu entfernen, laufen die Spieler zusammen. Quelle: YT MrjBloodfox

Letztendlich wartet ihr, bis Achates seine Main Mechanic wiederholt, um sein Schild zu zerbrechen und ihm Schaden zuzufügen.

Habt ihr Achates erfolgreich besiegt, erhaltet ihr Tier 2 Accessoires, Fertigkeitssteine und Upgrade-Material. Außerdem könnt ihr die Sammelkarte von Achates, Runen und Gravurbücher bekommen.

Achates gehört zu den stärksten Bossen, die euch in Lost Ark begegnen. Seid daher nicht frustriert, wenn es nicht direkt am Anfang klappt. Macht euch in Ruhe mit seinen Mechaniken vertraut.

Habt ihr ihn schon besiegt und vielleicht weitere wertvolle Tipps parat? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO!

