Amazon will wissen, warum alle mit dem MMORPG Lost Ark aufhören, zahlt 18 Euro für Tipps

Das MMORPG Lost Ark läuft lange nicht mehr so gut wie am Start. Die neuen Starthilfe-Server der Entwickler haben anscheinend nichts am Problem verändert. Jetzt braucht Amazon eure Hilfe und bezahlt auch gerne dafür.

Wie läuft es bei Lost Ark? Die Spielerzahlen von Lost Ark gehen langsam immer weiter zurück. Im aktuellen November erreichte das MMORPG nur einen Höchstwert von 27.188 Spieler zeitgleich aktiven Spielern. Im Monat davor lag die Zahl noch bei 30.995 Spielern (via SteamDB).

Damit es neue Spieler leichter im MMORPG haben, starten die Entwickler die sogenannten Starthilfe-Server. Diese sollten Spieler auf schnellem Wege mit vielen Vorteilen Richtung Endgame bringen. Dieser Plan wurde jedoch getrübt von Exploits und einer Debatte um Banns rund um die Ausnutzung der Bugs.

Viele Spieler sind deshalb sauer und denken über die Zukunft des koreanischen MMORPGs nach. Amazon tut das wohl auch und bezahlt den Spielern nun 18 Euro für ihre Meinung.

Einen Boss aus Lost Ark könnt ihr in diesem Cinematic-Trailer sehen:

Guter Stundenlohn für eure Meinung

Was ist das für eine Umfrage? Die Entwickler von Lost Ark haben sich per E-Mail speziell an die Ex-Spieler des MMORPGs gewandt. Darin rufen sie die Spieler auf, an einer Umfrage zu Lost Ark teilzunehmen. In der Umfrage sollen die Spieler verschiedene Fragen zum Spiel beantworten und erklären, warum sie es nicht mehr spielen.

Interessant ist, dass Amazon jedem, der die Umfrage valide ausfüllt, eine Gutscheinkarte im Wert von 20 $ verspricht. Dass die umgerechnet etwa 18,70 € nicht nur verlost, sondern an alle ausgezahlt werden, zeigt, dass Amazon hier richtig Geld in die Hand nimmt, um herauszufinden, wo der Schuh bei ihrem einstigen Erfolg so drückt.

Die Umfrage ist dabei recht umfangreich und soll laut der E-Mail von Amazon etwa 25 Minuten in Anspruch nehmen. Auf Reddit erzählen die Spieler jedoch auch umsonst, was die Probleme von Lost Ark sind.

Welche Probleme sehen die aktiven Spieler von Lost Ark? Während die Umfrage gezielt die Ex-Spieler des MMORPGs befragt, schreiben auf Reddit vor allem diejenigen ihr Feedback, die das Spiel noch regelmäßig zocken. Trucida zeigt auf Reddit klar, was dem MMORPG fehlt: „Es gibt keine Gelegenheitsinhalte. 20 Dollar bitte.“

Wiseude nennt auf Reddit gleich 3 Gründe, die das Spiel trüben: „[…] Die Leistung des Spiels war zu unregelmäßig. Zufällige FPS-Einbrüche mitten im Raid. […]. Ich hatte genug von 20 Minuten langen Raids mit Wipe-Mechaniken am Ende. […] Ich bin das Hamsterrad leid. Dieses Spiel nimmt zu viel von deiner Zeit in Anspruch […].“

Viele Spieler nennen auf Reddit auch einzelne Ingame-Mechaniken wie die Elixiere und die Transzendenz, die das Spiel für sie schlechter machen.

Die Starthilfe-Server, die die Entwickler extra eingeführt haben, um neue Spieler ins Spiel zu bringen, haben anscheinend auch keinen Einfluss auf die Spielerzahlen. Dabei sind diese der perfekte Ort, um neu oder wieder in das Spiel einzusteigen: Throne and Liberty ist nichts für euch? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um in ein anderes MMORPG auf Steam einzusteigen