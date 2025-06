Jaeger statt Ritter: Pacific Rim bringt Mech-Action ins Fantasy-Reich von Lords Mobile

Mit 740 Millionen Registrierungen begeistert das Mobile-Game Lords Mobile seit Jahren auf der ganzen Welt durch seine clevere Mischung aus Echtzeit-Strategie, RPG-Elementen und Burgenbau.

Egal, ob ihr eure Armeen in Schlachten führt, die zahlreichen Helden stärker macht oder mit eurer Gilde um Einfluss ringt: Das populäre Mobile-Game von IGG bietet immer eine packende Spielerfahrung, die stetig durch neue Events und kreative Crossover erweitert wird.

Stichwort Crossover: Zur Feier des 19. Jubiläums von IGG startet eine spektakuläre Kooperation mit dem Sci-Fi-Franchise Pacific Rim – bekannt für seine gigantischen Jaeger-Mechs, brachiale Action und monströsen Kaiju-Monstern.

Die neue Lords Mobile x Pacific Rim-Kollaboration bringt nun spezielle Designs, exklusive Events und eine ganz andere Atmosphäre ins Spiel. Dazu gibt’s noch Sammelevents und coole Belohnungen.

Was genau euch in der Crossover-Zeit vom 1. Juni bis 31. Juli 2025 erwartet, verraten wir euch hier.

Das erwartet euch im Pacific Rim-Event von Lords Mobile

Die Lords Mobile x Pacific Rim-Kollaboration bringt ein ganzes Arsenal exklusiver Inhalte ins Spiel.

Das gibt’s nur während des Events (1.6. – 31.7.2025):

Neuer Ladebildschirm im Pacific Rim-Stil



im Pacific Rim-Stil Exklusive Skins & Items, unter anderem für eure Burg, euren Leader und eure Armee sowie Turf-Deko, Emotes, Avatare, Artefakte und Gildenrahmen.



Zudem verändert sich die Atmosphäre im Spiel: Die neue Turf-Ambience sorgt für Sci-Fi-Vibes, und es gibt einen Limited-Time Store mit besonderen Kollab-Paketen.

So funktioniert das Event: Pacific Rim Adventure

Taucht im “Pacific Rim Adventure” ab in die Tiefen des Ozeans und entdeckt die Geheimnisse, die dort verborgen liegen. Eure Aufgabe: Sammelt Foto-Fragmente mithilfe von Spider Drills und vervollständigt die Fotos, um die besonderen Event-Belohnungen zu erhalten.

Während des Events dreht sich alles um Pacific Rim und dessen besonderen Flair.

IGG feiert 19 Jahre – mit Skins und Ingame-Events

Neben dem großen Pacific Rim-Crossover feiert Entwickler IGG auch ein Jubiläum: Das Studio hinter Lords Mobile wird 19 Jahre alt. Dafür gibt’s ebenfalls coole Goodies zu verdienen.

Castle Pop-Up Store (2.6. – 6.6.)

In dieser Zeit könnt ihr Castle Coins sammeln und gegen drei limitierte Castle Skins eintauschen:

Lordly Legacy



Pearl Coast



Childhood Playground



Diese Skins gibt es nur für kurze Zeit, also gebt Gas!

Es lohnt sich also gerade mehr denn je, das spannende Game Lords Mobile zu zocken! Holt euch also Lords Mobile noch heute kostenlos und taucht in die Welt von Pacific Rim ein!