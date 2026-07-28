MMORPG für Story-Fans verbindet Steampunk mit dem Stil von H.P. Lovecraft, kündigt Release an

Ein großes Budget, eine neue Ära und ein Fokus auf Story zeichnen Lord of Mysteries aus. Jetzt haben die Entwickler den Release des MMORPGs für China angekündigt, und auch im Westen darf man sich auf das Spiel zum Anime deshalb freuen.

Was wurde angekündigt? Die Entwickler von Lord of Mysteries haben den Release ihres MMORPGs angekündigt. Am 21. August 2026 soll der Titel in China starten.

Die Entwickler haben bereits über ihre Website und einen Trailer klargestellt, dass man das MMORPG auch in den Westen bringen möchte. Zwar fehlt bislang das Release-Datum für den Westen, die Veröffentlichung in China soll allerdings der erste Schritt sein.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Lord of Mysteries sehen:

Video starten Lord of Mysteries zeigt im Trailer wie ein MMORPG in der viktorianischen Zeit aussehen kann Autoplay

Eine Epoche außer Konkurrenz

Was zeichnet das MMORPG aus? Die Basis von Lord of Mysteries ist ein beliebter Webnovel, geschrieben vom Autor Cuttlefish That Loves Diving . Die Vorlage vermischt ein viktorianisches Setting mit Steampunk-Technologie und einer morbiden, an H.P. Lovecraft angelehnten Mystery-Atmosphäre voller okkulter Kulte.

Ursprünglich war von einem MMO-Lite im Stil von Where Winds Meet die Rede, am Ende wird Lord of Mysteries aber ein klassisches MMORPG. Der große Unterschied zu vielen Genre-Vertretern: Die komplette Story lässt sich vollständig solo durchspielen, was dem storylastigen Anspruch der Vorlage entgegenkommt.

Entwickelt wird der Titel von SPARK NEXA mit der Unreal Engine 5. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines sogenannten Beyonders in der Stadt Tingen. Bereits gezeigtes Material aus geschlossenen Tests sowie Feedback chinesischer Tester deuten auf eine contentreiche und atmosphärische Spielwelt hin.

Wie funktioniert das Kämpfen ohne Schild und Schwert? Euer Kampfstil hängt stark vom gewählten Pfad ab, von denen es insgesamt 22 geben soll. Einige davon setzen auf klassischen Nahkampf mit Klingen, andere auf Feuerwaffen aus der Distanz, wieder andere auf reine Ritualmagie.

Reine Fernkämpfer seid ihr dabei aber nicht zwangsläufig, denn viele Pathways (Pfade) verbinden Magie direkt mit dem Nahkampf. Statt mit klassischen Waffen greift ihr dann etwa mit Flüchen, Ritualen oder psychischen Fähigkeiten aus nächster Nähe an.

Gameplay-Material von YouTuber Merlin Sparrow zeigt bereits, wie sich das im Detail anfühlen soll, inklusive der neblig-gotischen Straßenzüge und Kämpfe, in denen Nahkampfwaffen und leuchtende Ritualeffekte direkt nebeneinander zum Einsatz kommen sollen.

Findet ihr Lord of Mysteries spannend oder schreckt euch das bislang recht unberührte Zeitalter für ein MMORPG ab? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zum Spiel und seine Verbindung in die Welt der Anime findet ihr hier: Ein Anime wurde für seine Optik gefeiert, bekommt jetzt wunderschönes MMORPG im alten Europa