In League of Legends: Wild Rift habt ihr jetzt die Chance alle Champions kostenlos zu spielen. Das ist allerdings nur kurzzeitig möglich. Wir zeigen euch, was ihr wissen müsst.

Das wurde angekündigt: Via Twitter verbreitete Riot die Botschaft, dass ihr aktuell alle Champions in Wild Rift kostenlos ausprobieren könnt. Dazu gibt es noch die doppelte Menge an EP und Blue Motes. Die Aktion soll allerdings nur auf 3 Tage beschränkt sein, sodass ihr euch beeilen müsst, wenn ihr viel ausprobieren wollt.

Wir zeigen euch hier alle Rahmenbedingungen des Events und verraten euch, welche Champions ihr unbedingt mal ausprobieren solltet.

Alles zu den kostenlosen Champions

Wie lange geht das Event? Ihr könnt die Champions ab sofort kostenlos ausprobieren. Noch bis zum 3. Januar soll die Aktion laufen. Riot spricht von 3 Tagen, die am 3. Januar gegen 9:00 Uhr morgens abgelaufen sein sollten.

Was bringt mir das Event? Ihr könnt euch einmal durch alle 49 Champions probieren und schauen, welcher Charakter euch am besten liegt. Wenn ihr den noch nicht besitzt, dann wisst ihr, auf welchen Champion ihr hinarbeiten sollt.

Für keinen der Champions müsst ihr Ressourcen farmen, sondern könnt einfach reinschnuppern. So können neue LoL-Spieler die Charaktere kennenlernen und LoL-Veteranen, die nur neu in Wild Rift sind, schauen, wie sich der Champion in Wild Rift verändert hat.

So könnt ihr für euch und euren Spielstil den besten Champion bestimmen und ihr fleißig ausprobieren.

Diese Champions solltet ihr euch anschauen: Zwischen den 49 Champions gibt es eine Menge Unterschiede und wenn ihr euch nicht alle Charaktere anschauen wollt, geben wir euch hier schon mal eine starke Vorauswahl.

Die Auswahl stammt aus unserer Tier List zu Wild Rift. Dort stehen die Champions ganz oben und gelten generell als stark:

Midlane: Ahri, Orianna, Zed

Toplane: Malphite, Camille

Jungler: Lee Sin, Xin Zhao

AD-Carry: Jhin, Ezreal

Support: Blitzcrank, Braum

Normalerweise kosten all diese Charaktere 5500 Blaue Partikel oder 725 Wilde Kerne. Im jetzigen Event müsst ihr dafür gar nichts ausgeben.

Je nach eurem Spielstil könnte auch ein andere Champion für euch infrage kommen. Ihr solltet die hier aufgelisteten Charaktere aber zumindest einmal ausprobieren und schauen, ob sich zu eurem Spielstil passen.

Damit ihr vollen Spielspaß habt und effektiv unterwegs seid, solltet ihr hier vorbeischauen:

