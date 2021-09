LoL: Neuer Champ muss als Magierin in den Nahkampf – Riot erklärt, warum das eine tolle Idee ist

Der neue Champ in League of Legends ist Vex, eine übellaunige Yordle-Magierin. Das Besondere: Ihr Ultimate ist ein “Dash”, eigentlich eine Fertigkeit für Nahkämpfer. Riot Games erklärt jetzt, was zum Teufel man sich bei diesem LoL-Champ gedacht hat.

Das ist die neue Magierin in LoL: Man wusste schon lange, dass noch 2021 eine Magierin zur League of Legends kommt: LoL gab damals einen Ausblick, welche frischen Champs noch erscheinen würden.

Vorgestellt wurde die Magierin als jemand, der „immer von hyperaktiven Champs“ genervt ist. Es hieß, diese Typen, die um sie rumschwirren, seien so nervig, dass sie damit angefangen habe, „alles Leben aus ihnen rauszuprügeln.“ Netter Yordle!

Ursprünglich war Vex als Artillerie-Magierin geplant, am Ende wurde sie aber eine relativ klassische Zauberin.

Vex ist jetzt eine Emo-Magierin, die depressiv und übellaunig wirkt. Sie wird von einem „Schatten“ begleitet, der über ihr liegt. Sie sieht auch wie ein Emo-Schlumpf aus, ihr Sweat-Shirt ist zu lang, ihre Ärmel baumeln runter, wenn sie sich bewegt.

Alles an ihr signalisiert: „Lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock auf dich. Und außerdem ist mir sowieso alles egal.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das ist das Besondere am Skill-Set von Vex: Vex ist offenbar klar als „Anti-Mobilitäts“-Magierin konzipiert. Eine ihrer Fertigkeiten ist dafür da, um „Dashes“ der Gegner zu unterbrechen. Außerdem markiert sie jeden, der in ihrer Nähe irgendwie über Dash oder Blink herumspringt. Sie scheint „hyperaktive Champions“ wirklich zu hassen.

Ihr W funktioniert als Schild um sich herum, der eine Schockwelle verteilt an nahestehenden Gegnern.

Bei ihrem R wirft sie ihren Schatten nach vorne und springt dem dann nach, wenn der Schatten einen Gegner trifft. Vex begibt sich also als Magierin selbst in den Nahkampf. Das ist unüblich. Wenn bei der Aktion der Gegner stirbt, kann sie den Ultimate wieder verwenden.

LoL: Geniales Play eines Rookies (17) begeistert die versammelte Twitch-Elite

Riot Games gesteht: “Definitiv ein bisschen komisch”

So erklärt Riot Games den Champ: Ein Entwickler von Riot Games hat den Champion jetzt erklärt und warum Vex mit dem „R“ in den Nahkampf geht und den Ultimate mehrfach verwenden kann. Der Entwickler RiotAxes gibt dabei zu, das sei schon „ein bisschen komisch“ (via twitter).

Er erklärt:

Einerseits wollte man Vex so gestalten, dass sie auf kurze Reichweite funktioniert, weil man die Idee eines Magiers im Nahkampf reizvoll fand

Zum anderen könne sie den Ultimate mehrfach verwenden, weil das ihrer Persönlichkeit entspricht. Denn sie liebt es, Leuten Schaden zuzufügen, würde das aber nie zugeben, weil es total lame ist, sich für irgendwas zu interessieren. Aber, wenn sie denn mal mit dem Schatten getroffen hat, gibt es eine Art psychologischen Druck, das sofort wieder zu tun.

Außerdem sei der Ultimate einfach super-cool. Auch wenn er sich für eine Magierin irgendwie falsch anfühle, fand man den Skill bei Riot Games wohl einfach toll. Um zu verhindern, dass er zu mächtig wird, hat man ihm einen extra-langen Cooldown gegeben.

Vex soll am 23. September mit dem Patch 11.19 zur League of Legends kommen.

Mehr zu den Fertigkeiten und Skills von Vex lest ihr hier:

LoL: Neuer Champ – Vex ist eine Emo-Magierin, die mit Schatten angreift