Ein chilliger Dude will einfach seinen liebsten Champ in LoL spielen, trifft auf einen professionellen Troll

In League of Legends können eure Mitspieler schon vor dem Start des eigentlichen Matches Unfug treiben. Manche Spieler sind so professionell im Trollen, dass sie sogar eine Präsentation vorbereitet haben.

Was ist das für eine Präsentation? In einem aktuellen reddit-Thread berichtet der User Discrete Paul darüber, dass jemand aus seinem eigenen Team seinen Champion gebannt hat, den er gehovert hat. Er wollte Teemo-Top spielen. Als er ihn dann gefragt hat, warum er das gemacht hat, bekam er nur den Link für eine Präsentation geschickt.

Dort erklärt er, dass er den Champion des eigenen Teamkollegen aus 2 Gründen gebannt haben könnte. Einmal aus Spaß, um zu sehen, wie der Spieler reagiert und einmal aus dem Grund, dass er nicht glaubt, er könne den Champion spielen.

Zusätzlich dazu gibt er Möglichkeiten, wie man sich verhalten kann und sagt dazu, dass man ihn für den Bann gar nicht reporten kann.

Eigentlich ist es nicht verboten, die Champions des Teams zu bannen

Kann man das wirklich nicht reporten? Den Bann an sich wird man wahrscheinlich nicht reporten können. Man bekommt zwar eine Warnung, wenn man den Champion bannen will, den ein Teamkollege hovert, doch Bannen des eigenen Teams an sich ist nicht strafbar in LoL.

Dazu postet er auch einen Screenshot einer Nachricht auf x.com, in der der Riot-Support 2019 genau das angesprochen hat. Der Riot-Support erklärt, dass das Bannen kein Grund ist, um einen Spieler zu bestrafen. Wenn man daraufhin selbst toxisch reagiert, indem man beispielsweise Feedet, dann kann man sogar selbst eine Strafe bekommen.

Wenn man das Match nach dem Bann nicht mehr spielen möchte, dann kann man nur in der Auswahl rausgehen. Dann kassiert man aber einen LP-Verlust oder sogar Strafen.

Unter dem reddit-Thread wird darüber diskutiert:

Ein Spieler (via reddit) schreibt, dass das auch der Grund ist, warum er in der Ban-Phase niemals zeigt, welchen Champion er spielen will.

Ein anderer Spieler (via reddit) sagt, er wäre auch sauer gewesen, doch die Präsentation findet er witzig und sagt, man solle dem Aufwand Respekt zollen.

Ein Spieler (via reddit) findet das gar nicht lustig und sagt mahnend, dass alle, die es witzig finden, Teil des Problems sind.

Einfach darüber stehen und es ignorieren

Kann man in so einem Fall wirklich nichts tun? Die einzige Möglichkeit, ohne eigene Nachteile etwas zu machen, ist, dass man einen anderen Champion spielt und versucht, das Spiel zu gewinnen. Man könnte auch manuell über andere Kanäle versuchen, dem Support eine Anfrage zu schicken und dabei die Präsentation anzuhängen. Das ist aber mit deutlich mehr Aufwand verbunden, als einfach auch den Report-Button zu drücken.

Wenn ihr nicht ständig dodgen wollt, wäre es ohnehin nützlich, dass man 2 bis 3 Champions in der Hinterhand hat, denn auch das gegnerische Team könnte euren Champion bannen.

