Spieler schickt „versehentlich“ eine Nachricht in den Chat von LoL, gewinnt dadurch ein aussichtsloses Spiel

Eigentlich war die Runde für einen Spieler in League of Legends schon gelaufen. Durch einen psychologischen Trick konnte er sie allerdings noch drehen.

Wie war die Situation des LoL-Spielers? Der Reddit-User nightlesscurse (via reddit.com) spielte den Champion Fiora auf der Toplane. Der Gegner war ein Volibear. Da jede andere Lane und der Jungle verloren waren, konnte der gegnerische Champion frei Proxy-Farmen.

Was ist Proxy-Farmen? Wenn ihr zwischen den gegnerischen Türmen der Lane steht, spricht man vom Proxy-Farmen. Der Sinn dahinter ist einfach. Ihr könnt die gegnerischen Vasallen farmen und lasst eure eigenen in den Gegner laufen. Viele Champions können schlecht eine ganze Welle aushalten, ohne zu viel Schaden zu erleiden.

Sollte ein gegnerischer Champion Proxy-Farmen, wird dadurch mehr Druck auf den anderen Lanes aufgebaut. Der Jungler muss sich nicht um die Lane kümmern und kann in der Zeit andere Lanes ganken. In den meisten Fällen ist jemand gezwungen, den Proxy-Farmer aufzuhalten.

Eine Nachricht dreht das Spiel

Durch welche Nachricht konnte das Spiel noch gedreht werden? Eine einfache Nachricht im All-Chat an den eigenen Jungler Lilia brachte den Volibear aus der Fassung. Die „Strategie“ war, das Item Mejais Seelenstehler zu kaufen und gemeinsam den Volibear zu besiegen.

Mit dem Item bekommt ihr für jede Champion-Tötung vier Ladungen und zwei für einen Assist. Jede Ladung gewährt euch mehr Fähigkeitsstärke.

Mithilfe von Mejais Seelenstehler sind viele Champions in der Lage zu „Snowballen“. Dieser Begriff wird benutzt, wenn man durch das gesamte Spiel rollen kann und wie ein Schneeball immer stärker wird.

Wie konnte sein Team das Spiel noch gewinnen? Die „versehentliche“ Nachricht hat den Volibear mit dem Proxy-Farmen aufhören lassen. Die Angst vor einer Snowball-Lilia war zu groß. Der Volibear blieb seitdem dicht bei seinem Team und erlaubte nightlesscurse’s Team, das Spiel doch noch für sich zu gewinnen.

Erfahrungen wie diese geben immer wieder einen Anreiz, selbst verloren geglaubte Spiele noch zu gewinnen und nicht aufzugeben.

Die besten psychologischen Tricks der Community

Wie reagieren andere Spieler darauf? Viele antworteten mit ihren eigenen Tricks, um die Gegner zu verunsichern. MeinMMO hat euch zwei interessante Tricks der Community herausgesucht.

Situation 1: Ihr seid in der Lane gestorben und der Gegner pusht mit seinen Vasallen euren Turm. Trick_Ad7122 (via reddit.com) empfiehlt Folgendes an euren Jungler im Chat für alle zu schicken:

„Er will die Welle crashen und hat keinen Flash, hol ihn dir“

Im besten Fall bekommt der Gegner Angst und geht zurück. Im schlechtesten Fall stirbt euer Jungler selbst und ihr habt ein noch größeres Problem.

Situation 2: Ihr seid der Jungler und befindet euch in der Nähe des Drachen. Owl_Might (via reddit.com) hat eine sichere Strategie entwickelt.

Durch die einfachen Worte: „Helft mir beim Drachen“ im Chat für alle, hat er die gegnerische Botlane zum Drachen gelockt. Als die Botlane ihn beim Drachen aufhalten wollte, konnte er sie mit einer gut platzierten Ultimate besiegen.

