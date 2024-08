LoL: Spieler gewinnt Match, indem er die Regeln bricht

Ein Spieler hat ein Match in League of Legends gewonnen, indem er die Regeln des Verhaltenskodexes von Riot Games gebrochen hat: Er spielte das Spiel im pazifistischen Modus.

Welche Regel hat der Spieler gebrochen? Auf der Website von League of Legends findet sich ein Verhaltenskodex, der besagt, dass es sich um ein wettkampforientiertes Spiel handelt, bei dem jeder auf den Sieg spielen muss.

Ein Spieler hat bewusst gegen diese Regel verstoßen, indem er das Spiel im pazifistischen Modus spielte und den Gegnern 0 Schaden zufügte. Trotzdem haben er und seine Mitspieler das Ranked Match gewonnen.

0 Schaden im gesamten Spiel

Was war das für ein Match? Der Nutzer Rumaru berichtet in einem Post auf Reddit von seinem Ranked Match, in dem ein anderer Spieler sich dazu entschlossen hat, als Pazifist zu spielen. Konkret bedeutet das, dass der Spieler 0 Schaden im Spiel angerichtet hat.

Das Überraschende an dieser Geschichte: Das Team hat das Spiel trotzdem in einer Platin-Lobby gewonnen.

Tryndamere hat im gesamten Spiel 0 Schaden angerichtet.

Wie ist der Spieler dabei vorgegangen? Man könnte jetzt die Vermutung aufstellen, dass der Tryndamere-Spieler dementsprechend nichts zum Spiel beigetragen hat. Dies scheint jedoch unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass das Team das Match gewonnen hat.

Auch der Nutzer Rumaru beschreibt in seiner Erzählung, dass der Spieler nicht untätig gewesen sei. So hat er die gesamte Zeit nur Schaden an den Türmen verursacht. Ein Bild auf Reddit zeigt, dass der Spieler über 14.000 Schaden an den Türmen gemacht hat. Zum Vergleich: Andere Spieler haben in diesem Match nur ca. 2.000-4.500 Schaden an Türmen gemacht.

Wie ist das möglich? Der Spieler zeigt sich in seiner Erzählung ziemlich beeindruckt von seinem Teammate. Er beschreibt, dass der Tryndamere-Spieler seinen eigenen Turm nur getankt und dem gegnerischen Turm Schaden zugefügt hat, wenn kein Gegner in Sicht war. Weiter beschreibt er, dass der Spieler weggelaufen sei, sobald er einen anderen Spieler gesehen habe.

Nicht nur der Nutzer zeigt sich von dieser Aktion beeindruckt, sondern auch andere Spieler.

Wie reagiert die Community auf das Match? Auch die Community auf Reddit zeigt sich beeindruckt von dem Spieler. Viele sind überrascht, dass der Spieler es geschafft hat, nicht einmal versehentlich Schaden an einem der Gegner anzurichten.

So schreiben einige Nutzer:

Salm9n schreibt hierzu auf Reddit: Das Beeindruckendste ist, dass er im ganzen Spiel nie versehentlich einen Gegner mit E trifft.

IonDust merkt auf Reddit an: 0 Schaden Tryndamare, der Mythos, die Legende

In League of Legends gibt es nicht nur Regeln für die Spieler, sondern auch für die Mitarbeiter von Riot selbst. In diesem Jahr sorgte eine neue Regel für Aufsehen bei den Spielern. Worum es bei dieser Regel geht, lest ihr hier: LoL: “Geht nicht mehr um die Liebe zum Spiel” – Die Community ist verwirrt von einer neuen Regel für Riot-Mitarbeiter