LoL sperrt 2 Profi-Coaches: 20-Jähriger hatte so viel Angst vor ihnen, dass er aus dem Team-Haus floh

Die oft jungen Spieler eines Profi-Teams im E-Sport leben in sogenannten “Gaming-Häusern” während der Saison zusammen. Der schlimmste Fall, wie eine Situation ausgehen kann, hat sich in Brasilien ereignet:

Tol2 hat das Team nun am 16. August endgültig verlassen. In Einvernehmen mit dem Team wurde sein Vertrag aufgelöst. Er hat aktuell noch keinen neuen Club.

In der Folge wechselte der Botlaner am 9. Juli auf die Top-Lane und man holte einen neuen Botlaner ins Team.

Bei League of Legends kam es im Juli 2023 zu einer besorgniserregenden Situation: Ein Profi-Spieler des japanischen Teams DetonatioN FocusMe floh aus dem Gaming-Haus. Er sagte auf Twitter, er fürchte um sein Leben. Jetzt hat Riot Games den Vorfall untersucht und sperrt 2 Profi-Coaches in LoL. Der 20-Jährige hat seit dem Vorfall nicht mehr gespielt.

