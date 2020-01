LoL macht brandheißen Skin spottbillig, um auf gefährlichen Vulkan hinzuweisen

Für philippinische LoL-Spieler gibt es jetzt den Skin „Vulkanischer Wukong“ erheblich günstiger. Grund dafür ist ein beängstigendes Ereignis, denn der Vulkan Taal steht wohl kurz vor einer Eruption. Die LoL-Entwickler wollen darauf mit dem Skin hinweisen.

Was ist das für ein Skin? League of Legends hat für die meisten seiner 148 Champions eine breite Palette an Skins. So auch für Wukong, den Affenkönig. Diesen gibt es als „Vulkanischer Wukong“ in roter, feuriger Optik. Ab sofort und bis zum 31. Januar 2020 erhalten philippinische Spieler diesen Skin für nur 1 RP. Normalerweise würde dieser 975 RP kosten, was etwa einem Preis von 7,50 € entspricht.

1 RP sollten die meisten Spieler auf ihrem LoL-Konto finden. Damit will Riot Games also kein Geld machen – der Betrag ist wirklich mickrig.

Warum macht Riot Games das? Zu Beginn des Jahres 2020 zeigte der Taal-Vulkan auf den Philippinen Aktivität. Der Vulkan spuckte kürzlich Asche in bis zu 14 Kilometer Höhe, berichtet CNN.

Seit dem 12. Januar evakuierten Kräfte bereits 25.000 Menschen, die in potentieller Reichweite des Vulkans hausen. Einige Anwohner bleiben aber trotz des möglichen Ausbruches in ihren Häusern.

Selbst in der nächsten Provinz sind Terrassen schon mit Asche bedeckt – Foto: Private Quelle

Riot will hier Aufmerksamkeit erzeugen und die Leute warnen. Dafür starteten sie die Aktion mit dem Skin.

In den sozialen Netzwerken teilen die Entwickler eine Grafik zu dem Thema. Da warnt man vor den möglichen Gefahren, die mit der Vulkan-Aktivität zusammenhängen.

Die Menschen dort sollen ihre Haut so gut wie möglich schützen, Atemmasken tragen, um ihre Lungen zu schützen und sich so gut wie möglich sichern.

Videospiele und Naturereignisse

Was ist sonst noch los? Wie DoteSports berichtet, fragten LoL-Spieler bei Riot Games nach, ob sie den Feuerwehr-Tristana-Skin verkaufen würden und die Umsätze der Bekämpfung der australischen Buschfeuer spenden.

Overwatch-Spieler wünschten sich Skins für Roadhog, um Australien zu helfen. Blizzard macht solche Aktionen regelmäßig, um zum Beispiel bei der Brustkrebsvorsorge zu helfen.

In Call of Duty: Modern Warfare spendet ihr mit diesem Skin-Paket für Hilfe in Australien.

Der Shooter Destiny 2 plant auch eine Aktion, mit der man Australien im Kampf gegen die Feuer helfen kann.