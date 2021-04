LoL: Spieler sammelt 5000 Stacks auf Senna, killt Baron aus eigener Basis heraus

Ein Spieler hat es sich in League of Legends zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wie stark Champions maximal werden können. Bei der LoL-Heldin Senna bemerkt er Erstaunliches: Die kann mit übertriebenen hohen Stacks sogar den Baron aus der Sicherheit der eigenen Basis heraus töten.

Das ist die Idee. Ein reddit-Nutzer spielt im Trainings-Tool von LoL einige Champions mit skalierbaren Buffs auf extrem hohe Werte. Denn einige Champs in LoL haben Fertigkeiten, die immer stärker werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllen sind: Wenn sie beispielsweise Mobs oder Champs killen.

Der Nutzer zeigt in seinen Videos, wie stark diese ausgewählten Champs nach etwa 50 Minuten extremen Farmens werden.

In einem normalen LoL-Match erreichen diese Buffs oft nur Werte im Bereich von 10-100 – maximal wären aber viel höhere Werte möglich. Auf dem Testserver sieht man dann, in welche Monster sich die „bekannten, normalen Champs“ verwandeln, wenn sie derart gefüttert sind.

Der Nutzer hat dieses Experiment bereits mit Veigar, Cho’Gath und Swain durchgeführt. Nun war Senna an der Reihe.

Senna mit 5000 Stacks Absolution wird zur Scharfschützin in LoL

Das skaliert bei Senna: Senna kam im November 2019 zu LoL, sie hat den passiven Buff „Absolution“ – sie sammelt Seelen von Einheiten ein, die in ihrer Nähe sterben. Je mehr Seelen sie gesammelt hat, desto höher wird ihr Angriffschaden, die Angriffsreichweite und die Chance auf kritische Treffer.

Zwischenzeitlich wurde das in LoL zur Taktik gemacht: Die “Fasting Senna” setzte darauf viele Seelen zu sammeln und so das Match an sich zu reißen.

Neue LoL-Taktik Fasting Senna: „Alle Spiele mit ihr gewonnen, alle gegen sie verloren“

So sieht das im Extrem bei Senna aus: Mit 5000 Einheiten dieses Bugs hat Senna enormen Schaden und auch eine enorme Reichweite. In der Demonstation zeigt der reddit-Nutzer, was Senna nun anrichten kann:

Der Mob, der den roten Buff spendiert, wird aus der Basis mit einem Schuss erledigt

Sogar Baron Nashor, der stärkste Mob in LoL, stirbt nach einigen Schüssen, noch aus der Basis heraus – LoL laggt sichtbar bei der Aktion

Für den Ocean Drake braucht Senna zwei Schüssen von der Mid-Lane aus

Am Ende demonstriert er noch, dass Senna praktisch unzerstörbar auf diesem Niveau ist, sie heilt sich an einem Dummy schneller hoch, als die Gegner-Basis sie töten kann.

