Riot ändert all eure Namen in LoL – Community ätzt: „Das scheint eine furchtbare Idee zu sein“

Riot fing mit League of Legends als erstes Spiel an, und das Spiel ist bis heute das größte Steckenpferd des Unternehmens. Jetzt will Riot aber das alte Summoner-Name-System zu den Riot IDs ändern, wie sie schon in Valorant und den andern Spielen sind. Das gefällt der Community gar nicht.

Worum geht es?

Am 20. November wechseln Summoner Names in LoL zur Riot ID

in LoL zur Riot ID Ist die Riot ID identisch mit eurem Summoner Name ändert sich erstmal nichts für euch

Wenn ihr wissen wollt, was eure Riot ID ist, dann findet ihr sie bei eurer Riot-Account-Seite

Einmal im Jahr könnt ihr eure ID gratis ändern, wollt ihr es öfter tun, kostet es 10 €

Warum macht Riot das? Laut Riot Games hat es hauptsächlich mit der Lore zu tun. Am Anfang von LoL hat man noch von Summoner oder Beschwörern gesprochen, und diese wurden auch in Voice Lines erwähnt. Über die Jahre änderte sich der Fokus auf die Champions selbst und Summoner sind als Konzept komplett verschwunden.

Außerdem wird es innerhalb mehrere Riot-Spiele technisch einfacher, wenn man überall denselben Namen hat. Doch anders als bei der Änderung der Bot-Games ist die Community von der Namensänderung nicht begeistert.

Das scheint eine furchtbare Änderung zu sein

Wie reagiert die Community? Unter dem offiziellen Riot-Post auf Twitter reagiert die Community negativ auf das Thema.

@iamaristalea: Das scheint eine furchtbare Änderung zu sein.

@Godesulol: 90 % der Community ist damit nicht einverstanden. Es schadet nur der Einzigartigkeit des Namens einer jeden Person mit ihrem einzigartigen Benutzernamen.

@CaMbCaMbTV: Ich muss also 10 Dollar zahlen, damit ich nicht gestream sniped werde

Die Community hat vor allem Kritikpunkte, dass die Kreativität und Einzigartigkeit durch diese Änderung verschwindet, da man ja gleiche Namen haben kann, solange sich der #-TAG unterscheidet.

Auch die Gratis-Namensänderung trifft auf Gegenwind, da sie nur einmal im Jahr ist und man sonst 10 € bezahlt. Vorher konnte man es mit blauen Essenzen bezahlen. Für Streamer, die regelmäßig gestream sniped werden, sind das dann zusätzliche Kosten im Jahr.

Auch die Erklärung mit der Lore wirkt nicht wirklich plausibel und kaum ein Kommentar sagt zu der Änderung etwas Positives. Was haltet ihr von der Änderung? Ist sie euch egal oder findet ihr sie auch so schlecht wie der Großteil der Community? Schreibt es in die Kommentare.

Es ist nicht das erste Mal, dass Riot dieses Jahr einen großen Gegenwind gegen Neuerungen erfährt:

LoL: Spieler hassen den neuen 200€-Skin und die Antwort von Riot macht die Lage nicht besser