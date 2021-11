In League of Legends ist der Profi-Spieler Pavle „Yoppa“ Kostić am 23. November mit nur 23 Jahren verstorben. Der serbische Top-Laner spielte zuletzt für das Nachwuchs-Team von Schalke 04 in LoL. Wie eine E-Sports-Liga vom Balkan meldet, starb er an Komplikationen mit der Virus-Erkrankung Covid 19.

Die Esports Balkan League ist eine der Regional-Ligen von LoL im Masters-Bereich. Die Liga teilte am 24. November einen Artikel einer serbischen News-Seite, die über den Tod von Yoppa im Zuge von Komplikationen mit dem Virus „Covid-19“. Der Serbe war erst 23 Jahre alt.

Es heißt, der Tod kam unerwartet.

Yoppa galt als erster Serbe, der es in LoL „schaffen“ konnte

In der Meldung wird Yoppa als „einer der vielversprechendsten Spieler unserer Region“ beschrieben, er war der erste Serbe, dem es gelungen war, den ersten Platz bei den Challengern auf dem EUW-Server zu erreichen und einer der ersten Serben, die es in internationale Teams schaffte.

Spieler suchte noch vor 10 Tagen nach neuem Team

Das Tragische ist, dass der Twitter-Kanal der Liga nur eine Woche zuvor noch ein Bild von Yoppa gepostet hatte, wie er durch all seine Vertrags-Angebote ging, um anzudeuten, wie begehrt Yoppa auf dem Transfermarkt sei.

Noch am 16. November suchte Yoppa ein neues LoL-Team.

Noch am 16. November hatte Yoppa auf Twitter gepostet, dass er ein neues Profi-Team sucht.

Wo hat er gespielt? Yoppa stand die letzten Jahren immer wieder bei verschiedenen unterklassigen LoL-Teams oder Academy-Teams in LoL unter Vertrag. 2019 hatte er einen Platz im Kader der MAD Lions, dem heutigen Spitzen-Team in der LEC, die spielten damals aber noch unterklassig. Im letzten Jahr wurden sie Meister der LEC.

2020 war er dann bei Vitality.Bee und 2021 bei Schalke Evolution.

Das Team von Schalke hatte er erst am 16. November verlassen. Schalke hat seinen Profi-Spot in der Liga aus finanziellen Gründen verkauft, die stellen sich für 2022 dann wohl komplett neu auf.

Wie sind die Reaktionen? Die früheren Teams des Profis zeigen sich bestürzt über den Tod des Spielers:

Schalke sagt, man sei schockiert und sprachlos.

Team Vitality schreibt, man habe wunderbare Erinnerungen an Yoppa und die Zeit in Berlin.



Auch viele andere Menschen, die Yoppa kannten, zeigen auf Twitter ihre Trauer und Bestürzung über den Tod. Einer sagt: Er kann es gar nicht fassen. Er habe noch vor wenigen Tagen mit Yoppa gesprochen und der sagte, seine Covid-Symptome besserten sich bereits.

