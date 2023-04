Der meistgespielte Jungler in LoL ist eine Wundertüte – Verliert auch die meisten Matches

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was denkt ihr, wenn mal wieder ein Lee Sin beim Picken im Team auftaucht? Und welche Nettigkeiten wünsch ihr einem Lee Sin, der mal wieder genüsslich in die gegnerischen Reihen springt, um einen Tod zu kassieren? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

LoL: Deutscher Twitch-Streamer NoWay4u will irre Challenge in 5 Monaten schaffen, Vorbild brauchte 2 Jahre

Der blinde Mönch ist ein extrem mobiler Champion. Was in einem MOBA aber auch bedeutet, dass jede kleine Fehleinschätzung der Situation zu einem Tod führen kann. Bei den meist zerbrechlichen Junglern geht das ruckzuck und schon wartet man wieder auf den Spawn.

Wieso verliert Lee Sin so oft? Mit folgenden Statistiken kann sich der Mönch in Patch 13.8 zum Zeitpunkt des Artikels schmücken:

Einer der aktuell beliebtesten Champions und sogar der beliebteste Jungler ist Lee Sin, der blinde Mönch. Doch obwohl er in der Solo-Queue (Ranked / Platin+) am meisten gespielt wird, hat er gleichzeitig auch eine der schlechtesten Winrates und verliert damit mehr Matches als alle anderen Jungler.

League of Legends bietet seinen Spieler eine beinahe unüberschaubare Anzahl an Champions. Irgendwann soll es keine neuen Champions mehr geben, doch seit Release kommen regelmäßig frische Spielfiguren, die neue Spielweisen erlauben.

Der neue Patch 13.9 von League of Legends steht an und bringt mal wieder viele Anpassungen für die Champions im beliebten MOBA. Das ist immer ein guter Zeitpunkt, um Schlüsse darüber zu ziehen, wie die Figuren im Laufe eines Patches performt haben und besonders ein beliebter Jungler kommt dabei gar nicht gut weg.

