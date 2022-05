LoL: Europas Hoffnung war „verloren“, aber für USA reicht’s noch – Jetzt wartet der Endgegner im Match des Jahres

In League of Legends hat der europäische Meister G2 Esports einige seltsame Tage hinter sich. Beim Turnier MSI 2022 in LoL hat man sich trotz 5 Niederlagen in Folge fürs Halbfinale qualifiziert. Ausgerechnet am Rivalen Evil Geniuses aus den USA zog man sich hoch. Aber im Halbfinale ist keine Zeit für Gags mehr: Denn dort warten T1 und Faker auf sie, die langjährigen Rivalen.

So lief es für G2 im Rumble-Stage:

Beim MSI 2022 spielten 6 Teams, die Meister ihrer Regionen, im „Rumble Stage“ gegeneinander. Nur 4 Teams kamen weiter.

Die europäischen Vertreter, G2 Esports, gewannen ihre ersten 4 Spiele, auch gegen die Top-Favoriten T1 (Südkorea) und RNG (China): Sie standen blendend da.

Dann aber verlor G2 die nächsten 5 Spiele in Folge. Sogar totale Außenseiter wie die Saigon Buffalos siegten plötzlich über G2, die vorher 24 Spiele in Folgen gewonnen hatten. Es war wie verhext.

5-mal in Folge verloren – Trotzdem in die KO-Phase geschlittert

Weil die anderen Spiele aber für G2 günstig ausgingen, konnten sie sich mit der fünften Niederlage in Folge tatsächlich noch für das Halbfinale qualifizieren. Die Spannung war vor dem letzten Rumble-Match also raus.

Der Jungler von G2 Jankos kommentierte das flapsig mit:

„0-5 und wir haben es in die KO-Spiele geschafft. Unser Job hier ist getan.“ Jankos

Völlig kaputtes G2 schlägt US-Team und die Fans feiern es

Was brach dann die Niederlagen-Serie? Im letzten Spiel des Rumble Stages wartete ausgerechnet das nordamerikanische Team Evil Geniuses. Europa und NA verbindet eine langjährige Rivalität: Fans und Spieler sticheln immer wieder gegeneinander.

Vor dem Turnier hatte der NA-Meister, Evil Geniuses gesagt, man sei klar besser als G2 Esports.

Aber im Turnier-Verlauf hatte G2 immer wieder gegen Evil Geniuses gewonnen. Und tatsächlich, auch dieses Mal konnte G2 trotz der furchtbaren Niederlagen-Serie gegen EG siegen.

Jankos gewohnt gut gelaunt:

„Wir fühlten uns während des 0–5 Runs irgendwie verloren, aber gut, dass Nordamerika uns immer den Rücken stärkt!“

Der Spruch wird mit zahlreichen Memes kommentiert, man liebt es, den Nordamerikanern einen mitzugeben.

Etwas ernster setzte sich der deutsch-türkische Top-Laner von G2, Broken Blade, mit der Niederlagen-Serie auseinander. Er sagt, die Gegner hätten sich dem Spiel-Stil von G2 schnell und gut angepasst. G2 hätte aus den Niederlagen aber viel gelernt:

Halbfinale am Samstag gegen T1 wird das wichtigste Match des bisherigen Jahres

Wie geht’s jetzt weiter? Im Halbfinale ist jetzt keine Zeit für Späßchen: Am Samstag, dem 28. Mai, muss G2 Esports gegen T1 ran. Da hatte man vorm Turnier angekündigt, sie aus dem MSI 2022 zu werfen.

Aber das Team um Faker wird das nicht so einfach mit sich machen lassen. Faker und T1 wollen Rache für die Male, als G2 sie aus großen Turnieren warf. Die Serie zwischen G2 und T1 dürfte das Highlight des bisherigen LoL-Jahrs für alle Fans sein.

