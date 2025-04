In League of Legends gibt es stete Unruhe bei T1 auf einer Position. Der Chef des Teams, Joe Marsh, möchte unbedingt, dass der Stamm-ADC Gumayusi spielt, aber die Coaches drängen darauf, Smash einzusetzen, einen Nachwuchsspieler. Nachdem Gumayusi per Machtwort in die Start-Fünf des Weltmeisters in LoL kam, ist es jetzt am 10.4. wieder vorbei.

Das ist die Situation bei T1: T1 hat 2025 auf der ADC-Position zwei starke Spieler:

Der Manager, Joe Marsh, möchte, dass der bisherige Stammspieler Gumayusi (23) spielt. Die Fans lieben ihn und er hat 2-mal hintereinander die Worlds gewonnen. Wenn er spielt, ist das für die Stimmung und die Ticket- und Trikotverkäufe wohl am besten

Die Coaches wollen aber offenbar mit dem jungen Rookie Smash (18) spielen, weil der im Training bessere Leistungen zeigt und sie von ihm überzeugt sind

In der letzten Saison hat Smash die Mehrzahl der Matches gespielt, aber T1 ist früh ausgeschieden. Daher hat der Chef von T1, der US-Amerikaner Joe Marsh, im März 2025 ein Machtwort gesprochen und Gumayusi am Willen der südkoreanischen Coaches vorbei zurück in die Startaufstellung gebracht.

Fan: „Sobald er stirbt, fliegt er raus“, aber Gumaysui spielt perfekt

So lief es jetzt: Gumayysi hat jetzt die ersten 2 Begegnungen des neuen Splits als ADC gespielt. In Match 1 war Gumayusi perfekt. Gegen DRX spielte er 7-0-10 auf Jhin und 5-0-6 auf Missofortune. Er starb also nicht ein einziges Mal.

Die Fans scherzten schon: Gumayusi spiele, als hänge sein Stammplatz davon ab.

Und: „Der weiß genau, er wird sofort ausgetauscht, wenn er auch nur einmal stirbt.“

Im epischen Duell von T1 gegen Gen G. war es dann so weit: Gumayussi spielte auch in Match 1 perfekt und holte 4-0-17 auf Jhin.

Aber in Match 2 und 3, Niederlagen für T1, starb Gumayusi dann doch mal. Wir haben über die epische Schlacht berichtet.

Das ist jetzt das Ergebnis: Nach der Niederlage gegen Gen G. wurde Gumayusi jetzt tatsächlich auf die Bank verbannt und Smash kehrte in die Startaufstellung zurück.

Und tatsächlich hat T1 auch beide Spiele gegen KT Rolster souverän gewonnen.

Fans von Gumayusi finden seine Behandlung respektlos

Das ist jetzt die Diskussion: Die Fans von Gumayusi können das nicht verstehen, wie hier „ihr Liebling“ behandelt wird. Man findet das respektlos gegenüber dem Spieler, ihn bereits nach einer Niederlage auszutauschen. Er habe sich nichts zu schulden kommen lassen.

Einige raten ihm sogar zum Wechsel.

Das sagen die Coaches: Die Coaches betonen, man habe zwei gute Spieler und sieht Smash im Training und den Scrimmages eben vorne. Gumayusi solle jetzt die Zeit auf der Bank nutzen, um wieder in Form zu kommen: Der CEO von Fakers Team in LoL überstimmt die Coaches und tauscht 18-Jährigen gegen Liebling der Fans aus