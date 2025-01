LoL geht endlich weiter, doch Weltmeister Faker trifft im 1. Match 2025 schon den Endgegner

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

„DK gewinnt gegen T1? Showmaker ist wieder in Form und BeryL zurück bei DK? In welchem Jahr lebe ich grade? Es ist wieder 2020?! Die Rückkehr unseres Herrn und Retters BeryL ist real und es ist Zeit, dass sich der GOAT den 3. Titel holt.“

In der ersten Runde spielt jedes Team fünf Best-of-Three-Matches. Von 10 Teams kommen 6 weiter in die Play-offs.

Was wurde das gespielt? In Südkorea beginnt die Saison 2025 mit dem LCK Cup.

In Südkorea ist League of Legends wieder gestartet. Aber nachdem Faker und T1 die Weltmeisterschaft 2024 gewonnen hatten, beginnt 2025 gleich mit einer Klatsche. Das neu aufgestellte Team von T1 verliert 1-2 gegen DAMWON Gaming. Die alten Endgegner aus 2020 haben sich 2025 neu aufgestellt und BeryL zurückgeholt, den Angstgegner von T1.

