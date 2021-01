Ein gekaufter Exploit befördert Spieler in League of Legends (LoL) gerade nahezu ohne Niederlagen in die Master-League. Dafür nutzen sie Spiele, die eigentlich ungewertet sind.

Was ist das für ein Exploit? Ein YouTuber deckt auf, wie die Taktik funktioniert und zeigt dabei zwei Spieler, die das System ausnutzen.

Sie erstellen Custom Games

Die Games sind eigentlich ungewertet

Durch den Exploit zählen sie aber für die Rangliste

Die Matches dauern nur 7 Minuten

Laut dem YouTuber ist der Exploit schon etwas länger in LoL aktiv. Einige Nutzer sollen das zu einem unfairen Vorteil nutzen und damit das Ranglisten-System von League of Legends manipulieren.

Mit 7 Minuten pro Match in Richtung Challenger

Das fällt auf: YouTuber Vandiril deckte in den letzten Monaten schon einige verheerende Bugs und Exploits auf, die League of Legends betreffen.

Ein Spieler im Video hat 53 Siege und 0 Niederlagen in der Flex-Rangliste. Der andere Spieler hat 52 Siege und nur eine Niederlage. Beide befinden sich jetzt in der Master-Liga von LoL. Dem dritthöchsten Rang im Spiel. Dafür muss man eigentlich richtig gut spielen können und viele Spiele gewinnen.

Ihr seht am eingebetteten Screenshot die ungewöhnliche Match-History. Der Spieler hat in der Regel einen Kill oder eine Niederlage, kauft immer dieselben Items und nutzt Teleport und Smite als Beschwörerzauber. Normalerweise sollte die Match-History bei Ranglistenspielen deutlich anders aussehen. Zumindest, wenn man „echte“ Ranglistenspiele spielt.

So funktioniert das: Entwickler nutzten eine Lücke im System von Riot Games aus, um die Ranglisten-Warteschlange von LoL zu manipulieren. Daraus erstellten sie ein Tool, das sie zusammen mit einer Anleitung für etwa 200 € verkaufen.

Man kann damit ein Custom-Game erstellen und beliebige Spieler einladen. Wenn das Spiel startet, wird es dann aber als Ranked-Game gewertet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Im Video wird deutlich, wie so ein Spiel abläuft. Das Team der Spieler, die gewinnen sollen, läuft die Mid-Lane herunter. Mit Champions wie Heimerdinger und Beschwörerzaubern wie Smite, können sie schnell die Wellen von Vasallen besiegen und in nur etwa 7 Minuten den gegnerischen Nexus zerstören und das Spiel gewinnen.

Gerade in Bezug auf die neue Season 11 in LoL könnte dieser Exploit nun sehr populär werden.

Habt ihr in euren Ranglisten-Spielen auch schon komische Begegnungen mit Bots oder Spielern gehabt, die da eigentlich gar nicht hingehören? Schreibt uns doch eure Erfahrungen mit Bug- oder Exploit-Nutzern aus League of Legends hier in die Kommentare auf MeinMMO und sprecht mit anderen Beschwörern darüber.