Experte erklärt Meta vor Finale in LoL: „Wenn ich irgendeine andere Rolle spielen müsste, wär ich so sauer“

In League of Legends stehen die entscheidenden Matches an: In Südkorea spielt Gen G. gegen T1 um die Meisterschaft in der LCK. Ein Streamer von Gen G. ist der 23-jährige Slowene Nemesis, ein früherer Midlaner für Fnatic. Er erklärt das Meta von LoL mit Patch 12.14: Seiner Ansicht nach, geht es gerade nur um den ADC. Die Rolle sei komplett „broken“, glaubt er.

Das ist die Situation: Im Finale der LCK am Sonntag, dem 28.8., treten 2 der besten Teams der Welt gegeneinander an:

Gen G., die sind auf jeder Position extrem stark besetzt. Mit Chovy (21, Mid-Lane) haben sie einen Typen im Spiel, der früher mittelmäßige Teams alleine bis in die Worlds getragen hat. Bei Gen G. hat er jetzt mächtig Hilfe mit erfahrenen Spielern wie Ruler (24, Bot), Peanut (23, Jungle) oder dem Megatalent Doran (22, Top).

T1 ist das Team um den legendären Midlaner Faker (26), der in dieser neuen Ausgabe von T1 von einer genialen, aber jungen Botlane aus Keria (19, Support) und Gumayusi (20, ADC) unterstützt wird.

Beide Teams haben sich mit dem Einzug ins Finale schon ein Ticket für die Worlds 2022 gesichert. Bei der „Best-of-5“-Series am Sonntag entscheidet sich jetzt, wer die südkoreanische Meisterschaft gewinnt.

T1 konnte im Halbfinale sogar die Vizeweltmeister DWG KIA aus dem Rennen kegeln:

LoL ist gerade eine reine ADC-Show

Was sagt Nemesis zum Meta in LoL? Der frühere Midlaner Nemesis arbeitet mittlerweile als Streamer für das südkoreanische Team Gen G.. Er hat alle Spiele von Gen G. und die meisten von T1 gesehen. Im Interview mit Inven räumt er seinem Team, Gen G., eine Chance von 70-30 ein, das Finale zu gewinnen.

Er sagt, das aktuelle Meta in LoL sei extrem auf den ADC zugeschnitten (via inven):

Wegen des aktuellen Metas spielt jeder ADC 1 gegen 9. Es ist nicht zu fassen, dass Riot sie noch nicht generft hat. Wenn das Spiel einen bestimmten Punkt erreicht und jeder Champ 2 oder 3 Items gebaut hat, wird es einfach eine ADC-Show. Jede andere Rolle im Spiel hat nichts zu sagen. Wenn ich irgendeine andere Rollen spielen müsste, wäre ich so wütend, dass ich diese Rolle spielen müsste. Wenn irgendeine andere Rolle so broken wäre, würde die ganze Community ausflippen. Aber es ist der ADC – also ist es okay.“

Laut Nemesis wäre es daher die beste Taktik für T1, um Gen G. zu besiegen, entweder 3 starke ADCS zu bannen oder Yuuumi.

Er sagt: Yuumi, Zeri und Sivir seien wohl die besten Banns gegen Gen G. Wenn Lehends, der Supporter von Gen G., seine Finger an Yuumi bekäme, habe er ohnehin eine 100 % Win-Rate.

Nilah ist eine neue Heldin in LoL.

Hyper-Carries auf der Bot wie Aphelios, Sivir, Twitch, Zeri

Wie sehen das andere? In einem Video-Interview der LEC (via youtube) spricht der Jungler von G2, Jankos, über die „Hyper-Carries“, die in der Botlane gespielt werden: Er sieht hier vor allem Aphelios, Sivir, Twitch und Zeri. In der Midlane würden eher CC-Charaktere gespielt und im Jungle Brusier.

Auch andere aktive Profis wie Neon sehen die Hyper-Carrys in der Botlane gerade, vor allem wenn sie mit „Enchanter“-Supports kombiniert werden.

Was ist das mit der Meta? Das aktuelle Finale in Südkorea wird mit Patch 12.4 gespielt. Auf den Live-Servern von LoL ist bereits Patch 12.6. Das Meta ändert sich also ständig, aber die grundlegenden Tendenzen bleiben oft eine Weile gleich.

