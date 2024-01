LoL: Entwickler verraten euch einen extrem seltenen Satz von Smolder, der nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Prozent auftaucht

Smolder wird der erste neue Champion in Season 14 von League of Legends sein. Der kleine Drache hat einen frechen Satz auf Lager, den ihr nur extrem selten zu hören bekommt. MeinMMO verrät euch die Details.

Wer ist Smolder? Der kleine Drache ist der neueste ADC-Champion in League of Legends. Smolder wurde am 4. Januar von Riot Games enthüllt. Er ist der dritte Drachen-Champion neben Shyvana (Halbdrache) und Aurelion Sol.

Smolder hat ordentlich für Kritik gesorgt aufgrund seines zu menschenähnlichen Gesichts , wie es einige Spieler beschrieben. Riot Games reagierte prompt und passte das Aussehen des Drachenwelpen an. Doch Smolders Einzigartigkeit zeigt sich nicht nur im Design, sondern auch in den Sätzen, die er während des Spiels von sich gibt.

Smolder hat einen extrem seltenen, frechen Satz auf Lager

Was sagt Smolder? Ein Sound Designer von Riot, Daniel Kim, gewährte einen exklusiven Einblick in eine der Voice-Lines des Champions und enthüllte dabei ein verstecktes Easter Egg im Spiel.

Daniel Kim teilte auf X mit, dass Smolder nur extrem selten einen bestimmten Satz von sich gibt. Und zwar lautet dieser freche Satz (Taunt): Well my mom works for Riot and she’s going to ban you. – was auf Deutsch so viel bedeutet wie: Nun, meine Mutter arbeitet für Riot, und sie wird dich sperren.

Hier könnt ihr den Post sehen:

Daniel Kim äußerte via X, dass es ihm irgendwie natürlich erschien, dass Smolder die Macht seiner Mutter ausnutzt , um seine Gegner zu bedrohen . Daher dachte er, es würde passen.

Die Besonderheit dieses Satzes liegt nicht nur in seiner humorvollen Bedrohung, sondern auch in der extrem geringen Wahrscheinlichkeit, ihn zu hören. Die Wahrscheinlichkeit, dass Smolder diesen Satz ausspricht, beträgt lediglich 1 Prozent und kann laut Daniel Kim als Easter Egg betrachtet werden.

Der Entwickler erinnert sich an die Anfänge dieser Idee und betont, dass der Satz ursprünglich als Scherz gedacht war, um das Team zum Lachen zu bringen. Doch die positive Resonanz vom Team führte dazu, dass der Satz tatsächlich im Spiel landet.

Smolder wird voraussichtlich am 7. Februar auf die Live-Server kommen. Bisher gibt es aber noch kein offizielles Release-Datum.

