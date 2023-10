LoL-Entwickler bestätigt: Das ist das offiziell schlechteste Match-Up

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Doch auch als Spieler selbst kann man schlechte Match-Ups haben, gegen die man einfach nicht gewinnen kann. Gegen welchen Champion hasst ihr es zu spielen? Und was ist euer liebster Counter? Schreibt es uns in die Kommentare.

Riot ändert all eure Namen in LoL – Community ätzt: „Das scheint eine furchtbare Idee zu sein“

Grundsätzlich geht es Malphite in der aktuellen Meta ganz gut. Mit einer Winrate von 51,79 % (Stand: 17.10.2023) ist er ein solider Pick auf der Toplane. Doch auch in den Statistiken sieht man, wie er kaum eine Chance gegen Sylas hat. Doch woran liegt das?

Eigentlich jeder Champion hat einen Counter und ein Match-Up, was er verliert. Dies kann man auf Seiten wie U.GG in der Statistik für den aktuellen Patch ganz gut sehen. Dabei kann man das auch aufteilen auf Lanes und verschiedene Ränge.

Auf reddit fragte der User SweetBunnn, was das schlechteste Match Up im Spiel sei. Während viele User Match-Ups mit Kalista, Yuumi oder Irelia vermuten, antwortet der Riot-Entwickler GalaxySmash auf den Post.

Mit über 160 Champs gibt es in League of Legends unzählige Match-Ups, die mal mehr, mal weniger gut für gewisse Champions funktionieren. Auf reddit fragte ein User, was denn nun das schlechteste Match-Up im Spiel sei und er kriegte eine Antwort von einem Entwickler.

