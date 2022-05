LoL: Sichert euch jetzt 2 kostenlose Skins mit wenig Aufwand – Aber ihr müsst schnell sein

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Spielt ihr zum Beispiel in einem ARAM 30 Minuten und gewinnt, habt ihr bereits 180 Punkte. Geht ihr in einem Match „Kluft der Beschwörer“ unter und gebt nach 15 Minuten auf, sind das auch schon 60 Punkte.

In League of Legends könnt ihr euch derzeit besondere Event-Kapseln kaufen, die euch garantiert Skin-Splitter liefern. Zudem erhaltet ihr Extra-Belohnungen über Meilensteine, je mehr ihr euch von diesen Kapseln kauft – bis maximal 25 Kapseln.

Aktuell könnt ihr euch in League of Legends 6 kostenlose Skin-Splitter über eine Herausforderung besorgen und müsst dafür nur ein bisschen spielen. MeinMMO zeigt euch, wie das funktioniert und wie lange ihr dafür braucht.

