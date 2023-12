LoL: Dieser Champion könnte bald zum unbeliebtesten werden, doch die Community hat eine Idee, um ihn zu retten

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In seinem Reddit-Post schlägt der User Ok-Connection vor, dass man Corki einfach für den Jungle anpasst. Er vergleicht ein potenzielles Corki-Jungle-Update mit Champions wie Brand oder Zyra, die durch leichte Anpassung des Schadens an Jungle-Minions auch dort gespielt werden.

Durch seine fehlende Möglichkeit, Crowd-Control zu verursachen, ist er aktuell nicht in der Midlane-Meta relevant. Zwar ist sein Schadenspotential groß, Champions wie Xerath, Sylas oder auch Kassadin sind in dem Bereich aber zuverlässiger.

Wenn ein Champion in League of Legends eine gewisse Zeit sehr schlecht performt und unbeliebt bleibt, wird er oftmals angepasst oder verändert, um ihn wieder in die Kluft zu bringen. Doch der Champion Corki ist seit 2022 einer der schlechtesten und unbeliebtesten Champions im Spiel, aber Riot ändert nichts. Ein Spieler auf reddit hat jetzt aber einen interessanten Vorschlag.

