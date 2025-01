LoL: Coach des neuen heißen Teams in Europa stichelt vorm Match fies gegen den Meister – Böser Fehler

Am Montag, dem 27.1., kam es zum Showdown bei League of Legends in der LEC. Die führende Mannschaft, GiantX, traf auf den Dauermeister G2 Esports. Schon vor dem Match in LoL gab es Ärger auf Twitter und in der Arena.

Das ist die Situation in der LEC: G2 ist seit Jahren das beste Team in Europa. Auch wenn sie international nicht mehr so stark abliefern wie 2019, wo sie fast Weltmeister wurden, haben sie jetzt 6-mal in Folge den Meister-Titel in Europa gewonnen. Seit April 2023 heißt der Meister der LEC immer wieder G2 Esports.

Doch 2025 läuft bislang nicht so gut für das Team: G2 hat nach der letzten Saison und einer enttäuschenden Weltmeisterschaft den Kader umgestellt: 2 neue ins Team geholt und es gibt Anlauf-Schwierigkeiten. Sie haben schon 3 Spiele verloren und stehen im Mittelfeld der Tabelle.

Das neue starke Team zu Anfang der Saison war GiantX, ein neu formiertes Team mit der früheren Botlane von Fnatic. Die waren jetzt obenauf.

Coach von Herausforderer stichelt gegen G2

So flogen die Pfeile vor dem Match: Der Coach von GiantX, der 30-jährige Portugiese André Guilhoto Pereira Guilhoto, schrieb vor dem Match auf X:

Heute spielen wir gegen G2 und es gibt gute Neuigkeiten. Sie können in Drafts nicht so ausweichen wie in den Scrims.

Da schwang ein klarer Vorwurf mit, G2 würde in den Trainingsmatches nicht fair spielen, sich daneben benehmen.

Mit bei einem Draft ausweichen (dodgen) ist gemeint, dass ein Team in einem Trainingsmatch schon nach der Champion-Wahl und bevor gespielt wird, die Partie abbricht: So kann man zwar sehen, was der Gegner vielleicht an Champions wählt, zeigt aber selbst nicht die eigenen Pläne.

Beim Vorwurf, einen Draft zu umgehen, schwingt immer mit, dass es unsportlich ist und man vielleicht Angst hat.

G2 muss sich vor dem Match viel Spott anhören

Das war die Stimmung vorm Match: Der Kommentar löste auf reddit eine Diskussion aus. Die Stimmung war klar gegen G2 gerichtet und auf Seiten von GiantX:

G2 habe es in nur 2 Wochen geschafft, ihren Nimbus als stärkstes Team zu verspielen

Das Team wirke nun schlagbar, keiner habe mehr Angst vor G2

Bei dem Team laufe es einfach nicht – die Neuzugänge funktionierten nicht. G2 hätte nie das Team umstellen dürfen – das war ein schwerer Fehler

G2 schafft es nicht zu den Worlds

Das war der schärfste Angriff: Es hieß vom Coach sogar in einem Interview, G2 werde es nicht bis zu den Worlds schaffen, also nicht mal zu den Top-3-Teams in Europa gehören. Andere Teams würden an ihnen vorbeiziehen. Das sei seine Meinung.

Aus Sicht von G2 war das schon Majestätsbeleidigung.

Die Aussage kam bei Dylan Falco, dem Coach von G2, überhaupt nicht gut an. Der lästerte zurück, der Portugiese habe ja schon Erfahrung gemacht, mit Super-Teams zu scheitern. Er selbst kenne das so nicht:

Worauf spielt Dylan Falco da an? Guilhota war 2021-2022 Head Coach bei Team Liquid in den USA, da hatte man ein Super-Team mit Spielern wie Bjergsen, Hans sama, Santorin und Bwipo zusammen – aber nicht den gewünschten Erfolg.

Broken Blade

G2 überrollt frechen Herausforderer

So lief dann das Match: G2 überrollte GiantX mit 16-4 in nur 27 Minuten. Vor allem der neue Jungler, SkewMod, spielte auf Zyra überragende 5-0-7. Auch der Deutsche Broken Blade lieferte mit 3-0-2 eine astreine Performance ab.

In den Kommentaren auf reddit sind die Fans von G2 jetzt oben auf und lästern zurück:

„So eine Zyra, die nach 8 Minuten 3-0-2 steht – macht ihr da in den Scrims vielleicht ein Remake?“

„Aber ich hab doch gehört, dass der Jungler so schwach ist“

So reagiert der Coach: Der Coach von GiantX, der vorher so großmäulig aufgetreten war, muss wohl selbst schmunzeln, wie ihm der eigene Schuss um die Ohren geflogen ist. Er postet auf Twitter ein Bild, das ihn bärenstark beim Twittern zeigt, und dann ganz klein mit Hut beim Draft. Für das deutsche Team SK Gaming läuft es in der LEC leider gar nicht gut: Deutscher kämpft sich 2 Jahre lang zurück in die Profi-Liga von LoL, trifft den Endgegner