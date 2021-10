In League of Legends gilt der Südkoreaner Jeong „Chovy“ Ji-hoon (20) als einer der 3 besten Midlaner der Welt. Im Moment bereitet er sich in Island darauf vor, dass die LoL Worlds 2021 startet, und schaut mal in der Solo-Queue vorbei. Das Ergebnis ist ziemlich monströs.

Das ist Chovy:

Der Südkoreaner Chovy hat das Kunststück geschafft, sich mit 3 verschiedenen Teams zu 3 Weltmeisterschaften zu qualifizieren und das in nur drei Jahren. 2019 war er mit Griffin dabei, 2020 mit DRX und 2021 tritt er mit Hamwha Life an.

Chovy gilt als herausragend starker Spieler in einem ansonsten schwachen Team. Seine Mannschaft „Hamwah Life“ ist auch als „Church of Chovy“ bekannt.

Für Experten gehört Chovy zu den 3 besten Midlanern der Welt, gemeinsam mit seinen Landsleuten Doinb (FunPlus Phoenix) und Showmaker (DWG Kia). Im Gegensatz zu den anderen beiden hat Chovy aber relativ schwache Mitspieler und gilt daher nicht als Favorit, die WM 2021 zu gewinnen. Chovy wird daher bereits in den Play-Ins spielen müssen, die schon morgen beginnen.

19 von 20 Spielen im Ranked von LoL gewonnen

Das hat Chovy jetzt hinbekommen: Im Moment versammeln sich die besten Spieler der Welt in Island und nehmen dort an der WM teil, die am 6.10. startet. Die meiste Zeit trainieren die Top-Spieler und treten in „Scrimmages“ gegen die anderen Teams unter Wettkampf-Bedingungen an.

Aber in ihrer Freizeit erstellen sich die ausländischen LoL-Stars gerne neue Accounts und spielen mit denen in der für sie ungewohnten europäischen Solo-Queue. Häufig schlüpfen sie dann zum Spaß auch in andere Rolle.

Für jemanden wie Chovy, der die knallharte südkoreanische Solo-Queue gewohnt ist, muss das ungefähr so sein, wie Superman, der unter einer gelben Sonne antritt:

Von seinen ersten 20 Spielen in der Solo-Queue hat Chovy 19 gewonnen.

Dabei ist er in Matches mit dem Durchschnitts-Wert von Diamond 4 eingestiegen, hat es in 3 Spielen zu Diamond 2 gebracht, fiel dann nach einer einzigen Niederlage kurzfristig runter, um sich erbarmungslos nach oben zu spielen.

Bereits in Match 13 war Chovy bei den „Master“ angekommen.

In den Spielen holte er mit Helden wie Diana, Yone, Yasuo, LeBlanc insgesamt 14-Mal den „MVP“-Titel eines Matches und schaffte jeweils einen Penta-Kill und eine „perfekte KDA“.

Nach den ersten 20 Spielen lief es dann übrigens nicht mehr so toll: Vin den nächsten 7 Spielen gewann Chovy lediglich 2 – holte in den 7 Matches aber 4-Mal ein Ass und schaffte in den beiden Wins eine KDA von 16.5 und 9. Aber ab einem gewissen kann selbst ein Chovy dann nicht mehr alles alleine regeln.

So wird das diskutiert: Auf reddit heißt es, besonders beeindruckend sei, dass Chovy wirklich solo gespielt hat, ohne allzu häufig einen starken Duo-Partner mitzunehmen. Er sei nur ab und an mit seinem Jungler Willer unterwegs gewesen.

Das eine Spiel, das er verloren habe, hätte er gegen Weltklasse-Spieler von FunPlus Phoenix und Edward Gaming verloren, die ebenfalls in der Solo-Queue unterwegs waren.

Im Moment schwärmen die LoL-Fans davon, was für einer Prominenz man in der Solo-Queue in LoL begegnet. Spieler wie Showmaker, Viper, Canyon oder Canna seien da unterwegs und äußerst beeindruckend. Sogar Faker hat man schon entdeckt.

