League of Legends soll im Jahr 2020 noch mindestens 3 neue Champions bekommen. Zwei von ihnen wurden bereits offiziell bestätigt, während ein Leak nun Details zu Aidyn, dem dritten Champion, verraten hat.

Wer ist Aidyn? Aidyn soll ein neuer Champion werden, der aus der Region Freljord stammt. Dabei handelt es sich um die nördlichen und eisigen Gebiete aus Runeterra, in denen Champions wie Sejuani, Lissandra oder Ashe beheimatet sind.

Dies verraten mehrere Leaks vom Reddit-Nutzer RiotLeaks. Der Account wurde anscheinend extra für diese Infos erstellt. Leaks zu neuen Champions in LoL sind eigentlich die Ausnahme. Trotzdem wirken die gezeigten Inhalte passend, weswegen wir darüber berichten.

Was zeigen die Leaks? Der erste Leak besteht aus einigen kurzen Voice Lines. Vom Sprachstil erinnert der Charakter sofort an Braum, jedoch in einer düsteren Version. Er scheint stark vom Krieg gezeichnet zu sein.

Der zweite Leak zeigt hingegen einige Concept Arts rund um den Charakter. In den beiden Bildern sieht man Spitzhacken oder Kletterhaken, von denen anscheinend direkt zwei Stück als Waffen eingesetzt werden.

Genaue Details zum Aussehen von Aidyn oder seiner Rolle im Spiel gibt es noch nicht. Ein Release des Champions scheint sich auch noch eine Weile hinzuziehen, da Riot bereits 2 neue Champions für ein Sommer-Event angekündigt hat.

Vor Aidyn erscheinen wohl noch andere Champions

Was wurde zu den Champions bereits angekündigt? In einem Video im Januar stellte Riot Games die Pläne für neue und alte Champions im Jahr 2020 vor:

Los ging es mit Sett, dem Boss, der bereits im Januar erschien.

Ihm wiederum folgten einige Champion-Reworks, darunter eine kleine Anpassung von Wukong, die jedoch direkt zu einer Sperre im E-Sports führte, und ein Rework von Fiddlesticks, das diese Woche erscheint.

Zwei neue Champions wiederum in einem Sommer-Event erscheinen. Einer wird ein Jungler und hat mit Blumen zu tun. Der andere soll ein maskierter Fremder sein, der sich weigert, zu sterben.

Was spricht dafür, dass Aidyn später kommt? Die zwei neuen Champions wurden für ein Sommer-Event angekündigt. Das passt nicht wirklich zu Aidyn, einem eher eisigen Champion.

Auch die Beschreibungen eines „blumigen Junglers“ und eines „maskierten Fremden“ passen nicht wirklich zu dem neuen Charakter. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass Aidyn erst im Spätsommer oder Herbst erscheint.

Riot möchte zudem neue Champions etwas passender bündeln, wie das bei Senna und ihrem Auftritt bei der Band True Damage der Fall war.