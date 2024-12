LoL: Ein neuer Champion aus Arcane wird in jedem dritten Match gebannt, obwohl sie gar nicht so gut ist

League of Legends bekommt regelmäßig neue Champions. Die werden zu Beginn gerne mal häufig gebannt. So sah es auch beim neuen Champion Ambessa aus. Doch bei ihr wird es nicht besser, obwohl sie schon generft wurde und statistisch gar nicht mal so gut ist.

Wer ist Ambessa? Fans der Netflix-Serie Arcane kennen Ambessa schon von der ersten Staffel, die 2021 erschienen ist. Im Zuge der zweiten Staffel erschien auch Ambessa als spielbarer Champion in LoL. Passend zu ihrer Art in der Serie ist sie ein klassischer Toplaner.

Am ehesten erinnert sie an Renekton. Nur ist sie deutlich mobiler. Durch ihre W-Fähigkeit und die Passive kann sie am Ziel hängen bleiben, sich aber auch aus schwierigen Situationen herauskämpfen. Mit ihrer Ultimate kann sie sich ein Solo-Ziel schnappen.

Schon bei ihrem Release, mit Patch 14.22, am 6. November 2024, war sie ein regelmäßig gebannter Champion. Doch auch nach diversen Nerfs scheint sich das nicht großartig geändert zu haben. Sie ist aktuell immer noch der meist-gebannte Champion im Spiel.

Spieler hassen es auch nach über einem Monat, gegen Ambessa zu spielen

Wie ist der aktuelle Stand von Ambessa? Auf der Plattform U.GG kann man sich die aktuellen und vergangenen Statistiken zu LoL anschauen. Pick-Rate, Bann-Rate und weitere Zahlen sind einsehbar. Bei ihrem Release-Patch 14.22 hatte Ambessa eine gigantische Bann-Rate von 50,1 % bezogen auf alle Ränge.

Ihre Win-Rate war aber negativ bei 47,13 %. In Patch 14.23 und dem aktuellen 14.24 wurde sie mehrfach abgeschwächt. Doch die Abneigung gegen sie scheint nicht zu verschwinden. Auch aktuell hat sie eine immer-noch extreme Bann-Rate von 33,8 % auf allen Rängen. Aber ihre Win-Rate wurde bislang nicht besser. Dort hat sie auf allen Rängen 47,3 %.

Sie ist aktuell der meist-gebannte Champion. Unter ihr ist direkt Warwick, der ist aber aktuell in einer starken Phase.

Viele Dashes auf einer langsamen Lane

Woran könnte das liegen? Hierbei kann man natürlich nur mutmaßen, da man nicht garantiert wissen kann, warum ein Champion gebannt wird, der nicht erfolgreich ist. Eine Möglichkeit wären all ihre Fähigkeiten. Es macht kaum Spaß, gegen sie zu spielen. Einen ähnlichen Fall gibt es bei Yasuo und Yone, die trotz hoher Bann-Rate eine negative Win-Rate haben.

Sie kann viel dashen und ist sehr mobil. Auf der Toplane sind aber viele langsame Tanks, die nicht unbedingt hinterherkommen. Man bannt auch einfach Champions, gegen die man nicht spielen möchte, egal, wie erfolgreich der Champion statistisch ist.

Champions mit vielen Dashes sind in der Community ohnehin ein kontroverses Thema, da die alten Champions natürlich mit ihrem alten Design nicht hinterherkommen. Ambessa ist eben ein Champion, der vor allem seine Mobilität im Fokus hat.

Was kann Riot jetzt tun? Man befindet sich in einem kleinen Dilemma. Sie zu nerfen sorgt natürlich irgendwann dafür, dass sie auch weniger oft gebannt wird. Wenn aber ihre Win-Rate weiter sinkt, könnte sie auch in der Versenkung verschwinden. Man will aber natürlich, dass der neue Champions gespielt wird und auch zu sehen ist.

Die wohl einzige Möglichkeit aktuell wäre, einfach abzuwarten. Sollte ihre Win-Rate so niedrig bleiben, kann man davon ausgehen, dass die Bann-Rate auch sinkt. Ein anderer Champion hatte ein ganz anderes Problem, musste nach kurzer Zeit sogar geändert werden: LoL: Ein neuer Champion muss nach nicht mal 6 Monaten geändert werden, weil Profis einfach zu gut sind