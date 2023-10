LoL: Mittelmäßiger Tank kriegt Buffs, ist plötzlich super stark, lässt Profi lauthals schreien

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Marcin „Jankos“ Jankowski, der Jungler der Heretics, stieß in einem Match auf den starken Tank-Hybriden. Seine Reaktion: nachdem er nach einem viel zu lange andauernden 4-gegen-1 selbst draufgeht, schreit er seinen Rechner lauthals mit Beleidigungen an (Vorsicht, laut!):

K’Sante wird aktuell in den LoL Worlds ebenfalls häufig gespielt. Laut der Analyse-Seite Games of Legends ist K’Sante mit 15 Picks der am häufigsten gespielte Champ auf der Top-Lane – sehr zum Unmut einiger Profis.

Je höher der Rang, desto stärker wird K’Sante dabei sogar. Wo er in Platin+ noch bei 51,23 % liegt, kommt er im Grandmaster-Tier bereits auf 55,83 % und bei den Challengers sogar auf 57,41 %. Nicht einmal Jax ist im Moment so stark.

So stark ist K’Sante jetzt: Im neusten Patch 13.21 erhielt K’Sante Buffs auf all seine Fähigkeiten. Er teilt nun mehr Schaden aus und kann seine Skills zuverlässiger einsetzen. Ihr findet die Patch Notes im Detail auf der offiziellen Website von LoL .

Am Mittwoch, den 25. Oktober, erschien Patch 13.21 und hat einige Änderungen zu League of Legends gebracht, darunter für den Tank-Hybriden K’Sante. Der wurde auf ganzer Linie stärker, wie ein Profi offenbar unvorbereitet feststellen musste.

