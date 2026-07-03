Während viele Studios entlassen, können Entwickler eines Kultspiels durch ein Quiz fetten Gehaltsbonus abgreifen 

Fans von Spielen wie Professor Layton oder Yo-kai Watch hätten beim japanischen Spieleentwickler Level-5 große Chancen, eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Der Entwickler veranstaltet nämlich regelmäßige Fragerunden.

Was ist das für ein Quiz? Gegenüber dem japanischen Magazin Famitsu verriet Akihiro Hino, der Präsident und CEO von Level-5, dass sie neue Mitarbeiter mit einem Quiz über die eigenen Spiele testen würden.

Wenn wir Dinge wie Philosophie nicht wirklich wertschätzen und uns stattdessen auf oberflächliche Fachkenntnisse konzentrieren, laufen wir Gefahr, die richtigen Kandidaten bereits im ersten Gespräch abzulehnen. Diese Art der „Mitarbeiterauswahl“ wenden wir auch auf unsere aktuellen Mitarbeiter an, um zu prüfen, wie gut sie die Inhalte des Unternehmens verstehen.

Diejenigen, die bei diesem Wissenstest gut abschneiden, würden unabhängig von ihrer Karrierestufe eine Gehaltserhöhung bekommen, auch die Neulinge. Hino nennt im Interview auch den genauen Betrag, der die Interviewer verblüfft. Und als ob das nicht genug wäre, denkt der Entwickler sogar darüber nach, diesen Beitrag sogar zu erhöhen.

Damit würden die Entwickler live ihr eigenes Spiel „Professor Layton“ erleben. Denn auch hier werden Rätsel veranstaltet, die es als Spieler zu lösen gilt. Nur winkt hierbei leider kein Echtgeld.

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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist teurer

Warum wird so ein Quiz überhaupt veranstaltet? Kino zufolge war es in der Videospielentwicklung wichtig, jemandem eine Aufgabe anvertrauen zu können, der sich mit dem jeweiligen Spiel auskennt.

Wenn das Wissen fehlen sollte, bräuchte die Person Unterstützung und Kontrolle durch andere Teammitglieder. Das sei nicht nötig, wenn das nötige Wissen bereits vorhanden ist. Dadurch könne so eine Person eine zentrale Rolle übernehmen und die Arbeit effizienter gestalten.

Die Gehaltserhöhung würde dann auch die Betriebskosten ausgleichen, die bei zusätzlichen Kontrollen und Effizienzverlust anfallen würden.

Damit wirkt der Spieleentwickler dem allgemeinen Trend in der Videospielindustrie entgegen. Demnach werden aktuell zahlreiche Mitarbeiter entlassen und das über unterschiedliche Unternehmen hinweg. Aktuell müssen auch die Mitarbeiter von Xbox um ihren Job bangen: Mitarbeiter von Xbox wehren sich gegen drohende Massenentlassungen