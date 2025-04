Leute geben über 1.000 US-Dollar aus, um einen kontroversen YouTuber zu sehen – fühlen sich jetzt betrogen

Um den YouTuber MrBeast bei einem Event in Los Angeles zu sehen, haben manche Fans über 1.000 US-Dollar gezahlt. Nun fühlen die sich aber von ihm betrogen und verlangen ihr Geld zurück.

Warum sind Fans sauer? Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Hotel Resorts World Las Vegas versprach Jimmy „MrBeast“ Donaldson seinen Fans eine „immersive“ und „unvergessliche“ Erfahrung. Stattdessen saßen die mehrere Tage im Hotelzimmer fest und bekamen kaum etwas geboten.

MrBeast ist einer der erfolgreichsten YouTuber auf der Welt, allerdings auch ein ziemlich kontroverser. So gab es in den letzten Monaten zahlreiche Vorwürfe gegen MrBeast, auf die er inzwischen reagiert hat.

Leute zahlen 1.000 US-Dollar für eine Schachtel Schokolade und billigen Merch

Besucher beschrieben die Erfahrung gegenüber dem lokalen Outlet 8 News Now als „nichts weniger als schrecklich“ – dabei haben einige von ihnen über 1.000 US-Dollar, also etwa 900 Euro dafür gezahlt.

Den Gästen wurde gesagt, sie sollten in ihren Hotelzimmern auf eine „mysteriöse Ankunft“ warten. Das taten sie auch – teils länger als einen Tag. Die angepriesene Überraschung war eine Schachtel Schokolade.

Den Fans wurde zudem exklusiver Merch für das Event versprochen, doch auch daraus wurde nichts. Die „mystery bag“ enthielt scheinbar zufällig ausgewählten MrBeast-Merch, den man auch im Shop des YouTubers findet.

Eine Besucherin erzählt vom Inhalt ihrer Box: „Die hatte Kinder-Shorts, ein extra kleines Shirt, eine Mütze und ein Shirt in Größe M.“ Nicht nur kann man das alles auch im Shop kaufen – der Merch befände sich dort sogar im Ausverkauf. Von den versprochenen „exklusiven Artikeln“ sind die also weit entfernt.

Events fanden nicht statt, das Hotel erlaubt Rückerstattungen

Selbst die im Vorhinein versprochenen Events fanden gar nicht erst statt. So erzählt eine Tochter, die mit ihrer Mutter zum Event gereist ist: „Es hätte Mini-Spiele, Meet-and-Greets, Fotomöglichkeiten, besondere Drinks und so etwas geben sollen. Leider haben wir davon nichts bekommen.“

Auch das Hotel war zuerst zaghaft, was Entschädigungen angeht. Besucher bekamen einen Gutschein im Wert von 50 US-Dollar für Essen und Trinken. Inzwischen bietet das Hotel den Besuchern eine vollständige Rückerstattung an, wie 8 News Now nach Antwort des Unternehmens ergänzt hat.

MrBeast steht nach diesem enttäuschenden Event jedenfalls nicht gut da: „Wenn Jimmy da mit drinsteckt, hoffe ich, er fühlt sich gut dabei, eine ganze Menge Erwachsene und ihre Kinder übers Ohr gehauen zu haben“, sagte eine Teilnehmerin, die extra aus Los Angeles angereist war. Sie ergänzt: „So bekommt man also Abonennten? Cool“

