Zurück in die 90er! Diesen genialen LEGO Game Boy muss einfach jeder Nintendo-Fan haben!

Wer damals in den 90ern seine Gaming-Karriere mit dem guten alten Nintendo Game Boy begonnen hat, wird den aktuellen Deal bei MediaMarkt lieben. Denn der legendäre Game Boy ist als detailgetreues LEGO-Set zum Sonderpreis verfügbar.

Wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich überhaupt kein Fan von Nostalgie bin. Warum, so meine Ansicht, Zeit und Geld auf Dinge “verschwenden”, die alt und überholt sind, wenn man doch “coolen neuen Scheiß” haben kann?

Daher ist es umso erstaunlicher, dass das aktuelle Angebot bei MediaMarkt sogar mich überzeugt, hier meine Kreditkarte zu zücken und zuzuschlagen. Denn kaum ein anderes Gerät aus der Vergangenheit hat mein Leben als Gamer und Tech-Fan mehr geprägt als der legendäre Nintendo Game Boy! Und den gibt’s gerade als liebevoll detailliertes LEGO-Set zu einem Hammerpreis.

Noch mehr starke Deals

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Was an diesem LEGO-Set so dermaßen überzeugt, ist die Detailliebe. Ich habe zuerst ernsthaft gedacht, dass MediaMarkt hier einen echten Game Boy anbietet. Man muss schon genau hinsehen, um zu erkennen, dass es sich “nur” um ein täuschend echtes LEGO Set handelt.

Auf den ersten Blick wirkt dieses LEGO-Set wie das Original!

Originalgetreues Design mit drückbaren Tasten

Der Detailgrad des Sets ist wirklich der Hammer. LEGO hat den fast 1:1-Maßstab des Originals perfekt getroffen (14 x 9 x 3 cm) und liefert nicht nur die ikonische graue Optik, sondern auch ein echtes haptisches Erlebnis.

Das LEGO Set hat auch fast die gleichen Maße wie ein echter Game Boy.

Ihr könnt nämlich das Steuerkreuz sowie die A-, B-, SELECT- und START-Tasten tatsächlich drücken! Auch an den seitlichen Lautstärkeregler und das Rädchen für den Kontrast (wer hat da nicht dauernd dran rumgefummelt?) wurde gedacht. Da vergisst man schnell mal, dass es sich “nur” um ein Modell handelt.

Spielmodule und coole “Wackelbild”-Screens

Fragt man mich nach zwei Spielen, die meine Game-Boy-Zeit besonders geprägt haben, dann sind das Super Mario Land und The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Zwei der berühmtesten Spiele aus den 90ern sind ebenfalls im Set enthalten.

Und genau diese beiden legendären Titel gibt’s als täuschend echt aussehende “Module” im Set dazu. Die könnt ihr sogar in den Slot an der Rückseite des Geräts stecken und freilich auch in die Module pusten, weil jeder weiß, dass sie dann besser laufen!

Das absolute Highlight sind aber die austauschbaren Lentikularbilder (Wackelbilder) für das Display! Je nach Blickwinkel erwecken sie echte Spielszenen im typischen, nostalgischen Grün-Schwarz zum Leben.

Ein entspanntes Bauprojekt für euer Gaming-Zimmer

Mit 421 Teilen richtet sich dieser Bausatz ganz klar an erwachsene Retro-Fans (18+) und ist das perfekte Projekt für einen gemütlichen Feierabend. Ihr müsst hier also keine wochenlange Bauzeit einplanen, sondern habt nach ein bis zwei entspannten Stunden ein Modell vor euch stehen.

Dieses legendäre Set gibt’s gerade zum unschlagbar günstigen Sonderpreis bei MediaMarkt. Schlagt also schnell zu, bevor der Deal weg ist!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.