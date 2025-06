Legendärer Entwickler bringt nach 13 Jahren sein neues Spiel auf Steam, sieht genauso verstörend aus wie das erste

Der bereits ziemlich verstörende Roguelike-Hit The Binding of Isaac hat Entwickler Edmund McMillen legendär gemacht. Nun bringt er – 13 Jahre, nachdem er es zum ersten Mal angedeutet hatte – sein nächstes Spiel auf Steam heraus: Und das sieht genauso verstörend aus.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das Spiel trägt den Namen „Mewgenics“ und wird von Edmund McMillen und Tyler Glaiel entwickelt. Die beiden beschreiben es als „endloses Katzenzucht-RPG“.

Auf der PC Gaming Show gab es einen neuen Trailer zum Spiel:

Entwickler versprechen „Gegner, die eure Mutter zur Weißglut treiben“

Was zeigt der Trailer? Im Trailer tritt McMillen selbst als Tierarzt auf. Das, was nach seiner Praxis aussieht, wird von einer Person mit ihrer kranken Katze aufgesucht. Die Liste ihrer Leiden scheint endlos und reicht von „sie hat Durchfall“ bis „ihre Seele wurde von einem kandarischen Dämon geraubt“.

In diese Erzählung werden vereinzelt Gameplay-Szenen gestreut. Aus denen wissen wir, dass die Katzen im Spielverlauf in Rundentaktik-Kämpfe verwickelt werden – unter anderem gegen Aliens und Dämonen. Auf Steam versprechen die Entwickler zudem:

Über 200 Stunden Gameplay

Mehr als 6 Klassen mit jeweils über 50 einzigartigen Fähigkeiten

Über 200 Gegner und Bosse, „die eure Mutter zur Weißglut treiben werden“

Auf ihren Abenteuern sammeln eure Kätzchen besondere Gegenstände und Mutationen. Letztere dürften dann bei der eigentlichen Katzenzucht eine wichtige Rolle spielen. Wie genau die ablaufen soll, wissen wir allerdings noch nicht.

Wann erscheint das Spiel? Eigentlich sollte Mewgenics im Jahr 2025 erscheinen. Das Spiel wurde zuletzt jedoch auf den 10. Februar 2026 verschoben. Das liegt laut McMillen nicht am Zustand des Spiels – das wäre schon im November so weit, sagt er in einem Steam-Beitrag. Grund sei das harte Wintergeschäft.

Ein Launch im November–Dezember ist hart. Wir wollen, dass dieses Spiel die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient, und nicht mit Feiertagen und großen AAA-Releases konkurrieren.

„Ein paar zusätzliche Monate Entwicklungszeit bedeuten, dass wir ein noch gründlicher getestetes und feiner geschliffenes Spielerlebnis liefern können!“, fügt McMillen hinzu.

