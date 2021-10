Leak verrät: GeForce RTX 3080 bekommt bald ein wichtiges Upgrade für Gamer

Was ist das für ein Upgrade? Das berichtet zumindest Videocardz.com (via videocardz.com ). Hier ist davon die Rede, dass die Hersteller der Grafikkarten von Nvidia informiert worden seien, dass es bald eine neue Version der RTX 3080 geben werde.

Doch es gab nach dem Release auch Kritik an der Grafikkarte, denn neben der Lautstärke kritisierten Tester vor allem den zu kleinen Videospeicher der neuen Grafikkarte. Doch das könnte sich in Zukunft ändern, wie ein Leaker herausgefunden haben möchte.

Insert

You are going to send email to